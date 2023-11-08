Він – один із найкращих на планеті: суперник про українця Амосова перед боєм

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі, українець Ярослав Амосов проведе захист свого пояса у напівсередній вазі проти претендента з Ямайки Джейсона Джексона.

Напередодні бою суперник українця в інтерв’ю MMA Junkie Radio назвав його одним із найкращих бійців у напівсередній вазі у світі.

– Ярослав – один із найкращих напівсередньоваговиків на цій планеті, якщо не найкращий. Його рекорд і набір навичок дозволяють йому перемагати в боях. Рекорд, який він має, і набір навичок… Він знає, як вигравати бої. Він воював деякий час. Він бився з багатьма крутими хлопцями. Тому я скажу, що він перебуває на вершині рейтингу, – сказав Джексон.

Як вказує видання, Джексон розуміє, що здобути перемогу над Амосовим буде непросто, з огляду на те, що український боєць ніколи не програвав.

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Коли наступний бій Амосова?

Бій Амосов – Джексон стане головною подією бійцівського вечора у межах турніру Bellator 301.

Він відбудеться 17 листопада на Wintrust Arena в американському Чикаго.

30-річний Амосов в останньому бою, що відбувся у лютому 2023 року на турнірі Bellator 291, здобув перемогу над Логаном Сторлі одноголосним рішенням суддів. На його рахунку – 27 перемог і жодної поразки.

33-річний Джексон у липні 2022 року на турнірі Bellator 283 переміг рішенням суддів Дагласа Ліму. У його активі 16 перемог і чотири поразки.

Фото: Bellator MMA

Джерело: MMA Junkie Radio

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