Амосов защитил титул чемпиона Bellator, одолев Сторли единогласным решением судей

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов провел успешную защиту чемпионского титула Bellator в полусреднем весе, одолев американца Логана Сторли.

Бой состоялся в рамках турнира Bellator 291 в столице Ирландии — Дублине и продлился все пять раундов по 5 минут.

Украинец победил американца единогласным решением судей — трижды по 50:45. Сейчас у Амосова 27 побед и ноль поражений.

Амосов завоевал чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лиму.

Сначала он должен был защищать пояс в мае 2022 года против британца Майкла Пейджа, но из-за того, что украинец после начала полномасштабного вторжения России вступил в ряды территориальной обороны, бой отменили.

The story of @YaroslavAmosov.

This Saturday, Amosov steps back into the Bellator cage to show the world the true power of the Ukrainian spirit. #Bellator291 | Saturday, Feb. 25th | @SHOSports pic.twitter.com/4btPFla86E

— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 21, 2023