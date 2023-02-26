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Амосов защитил титул чемпиона Bellator, одолев Сторли единогласным решением судей

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ярослав Амосов - Логан Сторлі
Фото: Getty Images

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов провел успешную защиту чемпионского титула Bellator в полусреднем весе, одолев американца Логана Сторли.

Бой состоялся в рамках турнира Bellator 291 в столице Ирландии — Дублине и продлился все пять раундов по 5 минут.

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Украинец победил американца единогласным решением судей — трижды по 50:45. Сейчас у Амосова 27 побед и ноль поражений.

— Вчера была годовщина с того дня, когда сумасшедший Путин начал войну в Украине. Он хочет убивать всех украинцев, всех людей в Украине. Я хочу поблагодарить украинскую армию за защиту моей страны.

Спасибо всем, кто помогал моей стране. Пожалуйста, не забывайте, потому что сегодня он атакует нашу страну и мы не знаем, что будет завтра. Слава Украине! Спасибо, — сказал Амосов в октагоне после победы.

Амосов завоевал чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лиму.

Сначала он должен был защищать пояс в мае 2022 года против британца Майкла Пейджа, но из-за того, что украинец после начала полномасштабного вторжения России вступил в ряды территориальной обороны, бой отменили.

Позже Пейдж уступил Сторде в поединке за временный титул.

Ранее Амосов уже встречался со Сторли в 2020 году. Тогда победу одержал украинец раздельным решением судей, нанеся американцу первое поражение в карьере. После этого Сторли выиграл три боя подряд.

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