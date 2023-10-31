Отбрасываю мысли об усталости, ведь знаю, кому трудно в окопах: боец ММА призвал донатить на ВСУ

Украинский боец Ярослав Амосов проведет защиту своего чемпионского пояса Bellator в полусреднем весе уже 17 ноября. Его соперником станет 32-летний американец Джейсон Джексон.

В поединке, который состоится в Чикаго, Амосов будет претендовать на 28-ю подряд победу в смешанных единоборствах.

Сейчас именно украинец имеет самую длинную победную серию в профессиональном ММА. Кроме того, победа приблизит его к историческому рекорду Хабиба Нурмагомедова, у которого 29 подряд побед в смешанных единоборствах.

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Накануне боя против Джексона украинский спортсмен опубликовал пост в Instagram, в котором выложил фото с тренировок и после начала полномасштабного вторжения РФ.

Тогда спортсмен вступил в территориальную оборону Киевщины и выполнял задачи по деоккупации родного Ирпеня и соседних населенных пунктов.

— Две разные жизни… Моя жизнь продолжается, я готовлюсь к защите титула, но на фото есть люди, чью жизнь забрала война. Во время подготовки я, конечно, устаю. Но когда мне трудно, я вспоминаю те дни в Ирпене. За почти 2 года война унесла жизни нескольких моих побратимов. Я отбрасываю мысли о своей усталости, потому что я знаю, кому сейчас трудно в окопах. Большое уважение тем людям, которые защищают нашу страну, — написал он.

Амосов призвал не забывать помогать и донатить украинским защитникам. Он подчеркнул: Вы живы, потому что они готовы отдать жизнь! Слава Украине!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yaroslav ®️ Amosov (@s_amoskin)

В феврале Амосов провел успешную защиту чемпионского титула Bellator в полусреднем весе, одолев американца Логана Сторли. Бой состоялся в Дублине в рамках вечера Bellator 291. Украинец победил единогласным решением судей — трижды по 50:45.

Фото: Ярослав Амосов

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