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Не буду врать: Ярмоленко выразил желание сыграть на Олимпиаде-2024

Андрій Ярмоленко
Фото: Depositphotos

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал возможность выступить на летних Олимпийских играх-2024 в Париже

В интервью YouTube-каналу ВДИНАМО он не скрывал своего желания сыграть за олимпийскую сборную, но подчеркнул, что там в первую очередь должны выступить игроки, которые получили это право.

— Конечно, мне хочется. Не буду врать. Но с другой стороны, я понимаю, что на Олимпиаде должны играть те ребята, которые добыли эту возможность для нашей страны. Есть главный тренер, который решает, кого брать, какой должен быть состав. Конечно, мне было бы интересно, но по справедливости должны играть те ребята, которые заслужили выход на Олимпиаду, — сказал Ярмоленко.

Сборная Украины выступит на Олимпиаде

Футбольная сборная Украины впервые в истории смогла пробиться на Олимпийские игры благодаря успешному выступлению на Евро-2023.

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По регламенту, на Олимпиаде право выступить имеют футболисты, которые родились после 1 января 2001 года. В то же время каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов трех, которые старше этого возраста.

В рамках подготовки к Играм-2024 олимпийская сборная Украины сыграет против команды Японии U-23 в Фукуоке 25 марта.

Источник: ВДИНАМО

Андрей Ярмоленко, Сборная Украины, Футбол
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