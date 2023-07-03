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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборная Украины U-21 вышла в полуфинал Евро-2023 и впервые в истории сыграет на Олимпиаде

Збірна України U-21
Фото: Getty Images

Молодежная сборная Украины по футболу одолела сверстников из Франции в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2023. Игра в Клуже завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Руслана Ротаня.

Счет в матче открыли подопечные Сильвена Риполя на 19-й минуте после точного удара Райана Шерки. Спустя 13 минут сине-желтые восстановили паритет. Георгий Судаков реализовал пенальти, который сольным проходом заработал Михаил Мудрик.

В концовке первого тайма подопечные Ротаня вышли вперед, а Судаков оформил дубль после паса от Мудрика.

На 82-й минуте французам удалось сравнять после добивания во вратарской Элье Ваи, но гол отменили после просмотра VAR из-за очевидного офсайда. Зато спустя три минуты сине-желтые смогли увеличить преимущество после точного удара Артема Бондаренко.

Победа над одним из фаворитов молодежного Евро-2023 для сборной Украины не только позволила выйти в полуфинал турнира, но и завоевать впервые в истории путевку на Олимпийские игры, которые состоятся в Париже в 2024 году.

В полуфинале Украина сыграет с Испанией, которая 1 июля оказалась сильнее Швейцарии (2:1). Эта игра состоится 5 июля в Бухаресте.

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Сборная Украины U-21, Сборная Франции, Футбол, Чемпіонат Європи
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