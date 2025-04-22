Мудрик прошел полиграф, Шахтер из-за допинг-скандала может потерять €30 млн

Украинский футболист Челси Михаил Мудрик прошел полиграф после того, как попал в допинговый скандал в конце 2024 года. Также до сих пор нет результатов пробы Б.

Об этом заявил гендиректор донецкого Шахтера Сергей Палкин в интервью GiveMeSport.

Проба Б Мудрика и проверка на полиграфе

По словам Палкина, он много раз общался с Мудриком после того, как стало известно о положительной допинг-пробе. Он сказал, что Михаил не понимает, как такое могло произойти.

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— Поэтому его адвокаты организовали для него тест на детекторе лжи, который он прошел. Это станет частью доказательств, которые бы подтверждали, что он не сделал ничего намеренно. Мудрик ясно дал понять, что это не его вина, что он сдал положительный тест. Теперь нам нужно выяснить, как это произошло, и кто это сделал, — сказал Палкин.

Гендиректор горняков отметил, что результатов пробы Б до сих пор нет, поэтому вопрос остается открытым.

В ситуации с допинговым скандалом Мудрика, по словам Палкина, Шахтер имеет свой интерес. Речь идет о получении бонусов за переход игрока в ряды лондонского клуба.

— Шахтер также имеет свой интерес в этой ситуации. Это бонусы от его перехода в Челси, связанные с его выступлениями. Если он не играет, это создает для нас проблемы, потому что мы потенциально можем потерять €30 млн. Так что Шахтер, Челси и Мудрик — все в одной лодке, — подчеркнул он.

Палкин также добавил, что в Шахтере все поддерживают Мудрика и надеются, что вскоре ему позволят продолжить играть в футбол.

Напомним, в декабре стало известно о положительном тесте на допинг у Мудрика. В Челси подтвердили проваленную допинг-пробу Мудрика. СМИ писали, что в организме футболиста обнаружили мельдоний.

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