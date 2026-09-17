Проблемы коррупции и недостатки государственного управления в Украине не означают, что действующие органы власти утратили легитимность. Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому остается высоким и превышает 65%.

Такое мнение высказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Айвазовская о легитимности власти и коррупции

По словам Айвазовской, несмотря на общественное внимание к проблемам коррупции и государственного управления, показатели доверия не свидетельствуют о потере президентом легитимности.

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– Мы можем чувствовать что угодно, но цифры показывают другое. Доверие к президенту остается высоким – более 65%. Это очень высокий уровень легитимности, – заявила она в интервью РБК-Украина.

Также Айвазовская отметила, что перед началом полномасштабного вторжения рейтинг Зеленского был примерно на 25% ниже, чем сейчас.

Легитимность она определила как признание обществом и государственными институтами права лица принимать законные решения. По ее оценке, у органов власти, избранных в 2019–2020 годах, с этим проблем нет.

В то же время глава ОПОРЫ признала серьезные проблемы Украины в сферах надлежащего управления, верховенства права и борьбы с коррупцией. Она подчеркнула, что они существовали еще до полномасштабной войны.

Согласно приведенным Айвазовской данным международных рейтингов, к 2022 году Украина имела более 8 баллов из 10 по уровню развития электоральной демократии, тогда как показатели верховенства права и борьбы с коррупцией составляли около 2 баллов.

Таким образом, по ее словам, в Украине могли одновременно существовать свободные и конкурентные выборы, «телефонное право» и хищение государственных средств.

Почему выборы во время войны не решат проблему

Айвазовская считает, что проведение выборов во время войны не исправит проблемы с государственным управлением и коррупцией, поскольку в нынешних условиях невозможно обеспечить полноценную политическую конкуренцию.

По ее словам, правовой режим военного положения дает действующей власти инструменты влияния, которых не будет ни у оппозиции, ни у новых политических сил.

В то же время запуск избирательного процесса может создать уже другую проблему — риск потери доверия к его результатам.

В качестве примера Айвазовская привела возможную низкую явку или массированные российские ракетные удары в день голосования. При таком сценарии победителя может выбрать небольшая часть граждан, а сам результат не будет пользоваться достаточным общественным доверием.

– Вот и есть путь к failed state – государству, утратившему легитимную основу, – сказала она.

Говоря о сценарии, при котором война может продолжаться еще 10–15 лет, Айвазовская выразила сомнение в том, что экономики Украины и России способны выдерживать боевые действия такой интенсивности в течение десятилетия.

Она также поставила под сомнение эффективность самого голосования при отсутствии надлежащих условий для свободы слова, передвижения и политической конкуренции.

Кроме того, по оценке главы ОПОРЫ, Россия может попытаться сорвать избирательный процесс еще до дня голосования.

Айвазовская подчеркнула, что выборы являются лишь одной из составляющих демократии. Зато Украине, по ее словам, необходимо сосредоточиться на реформах и евроинтеграции, для которых уже определены соответствующие дорожные карты.

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект об изменениях в Дисциплинарный устав ВСУ, который расширяет права военнослужащих в отношении сообщения о коррупционных правонарушениях.

Документ предусматривает защиту информаторов от негативных мер воздействия, возможность поощрения и выбор удобного канала информирования.

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