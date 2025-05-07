Кто вышел в финал Лиги чемпионов 2025 года
Определились оба финалиста Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Об этом стало известно по итогам ответных матчей 1/2 финала турнира.
Факты ICTV рассказывают, кто вышел в финал Лиги чемпионов 2025 года.
Кто сыграет в финале Лиги чемпионов
В финале Лиги чемпионов сыграют итальянский Интер и французский Пари Сен-Жермен.
Первым путевку в финал завоевали подопечные Симоне Индзаги. В двухматчевом противостоянии с Барселоной Интер одержал победу со счетом 7:6 (3:3, 4:3) по сумме двух матчей.
Для нерадзурри это будет седьмой финал Лиги чемпионов в истории. Трижды Интер поднимал трофей в сезонах: 1963/64, 1964/65 и 2009/10. В то же время это также будет для команды второй финал ЛЧ за последние три года (в сезоне-2023/24 Интер проиграл Манчестер Сити 0:1).
Вторым финалистом Лиги чемпионов стал действующий чемпион Франции ПСЖ, обыгравший в двух матчах лондонский Арсенал (1:0, 2:1). Для парижан это второй финал ЛЧ в истории.
Финал Лиги чемпионов 2025 состоится в субботу, 31 мая, на стадионе Альянц-Арена. Победитель турнира квалифицируется в основной раунд Лиги чемпионов следующего сезона и будет играть в Суперкубке УЕФА.