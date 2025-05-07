ПСЖ во второй раз обыграл Арсенал и вышел в финал Лиги чемпионов

Французский ПСЖ стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Путевку в финал турнира парижане вырвали в двухматчевом противостоянии с лондонским Арсеналом.

Ответный матч ПСЖ — Арсенал состоялся в Париже на Парк де Пренс и завершился победой хозяев со счетом 2:1. По сумме двух матчей 3:1 в пользу ПСЖ.

ПСЖ — Арсенал: как прошел матч

Обзор матча и видео голов ожидайте позже…

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ПСЖ — Арсенал — 2:1

ПСЖ: Донарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Барколя, Дуэ, Кварацхелия.

Донарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Барколя, Дуэ, Кварацхелия. Арсенал: Рая, Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Партей, Райс, Сака, Эдегор, Мартинелли, Мерино.

Рая, Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Партей, Райс, Сака, Эдегор, Мартинелли, Мерино. Голы: Руис, 27 Хакими, 72 — Сака, 76

Соперником ПСЖ в финале Лиги чемпионов будет миланский Интер. Финал состоится 31 мая в Мюнхене на Альянц-Арене.

С результатами всех матчей плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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