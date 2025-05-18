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Формула-1: личный зачет пилотов и команд в 2025 году

Формула 1 McLaren
Фото: Getty Images

В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.

Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.

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За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

Гонщик Команда Очки
1. Оскар Пиастри MacLaren 146
2. Ландо Норрис McLaren 133
3. Макс Ферстаппен Red Bull 124
4. Джордж Расселл Mercedes 99
5. Шарль Леклер Ferrari 61
6. Льюис Хемилтон Ferrari 53
7. Андреа Кими Антонелли Mercedes 48
8. Алекс Албон Williams 40
9. Эстебан Окон Haas 14
10. Лэнс Стролл Aston Martin 14

Зачет команд Формулы-1 2025

Команда Очки
1. McLaren 279
2. Mercedes 147
3. Red Bull 131
4. Ferrari 114
5. Williams 51
6. Haas 20
7. Aston Martin 14
8. Racing Bulls 10
9. Alpine 7
10. Kick Sauber 6

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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