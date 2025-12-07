У Формулі-1 завершився сезон-2025, який налічував 24 етапи. За його результатами, чемпіоном вперше став гонщик McLaren Ландо Норріс. Стайня McLaren виграла Кубок конструкторів.

Упродовж сезону також відбулися шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.

За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримували залікові бали.

За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.

У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.

Таблиця Формули-1 сезону-2025

Особистий залік пілотів

№ Гонщик Команда Очки 1. Ландо Норріс McLaren 423 2. Макс Ферстаппен Red Bull 421 3. Оскар Піастрі McLaren 410 4. Джордж Рассел Mercedes 319 5. Шарль Леклер Ferrari 242 6. Льюїс Гемілтон Ferrari 156 7. Андреа Антонеллі Mercedes 150 8. Алекс Албон Williams 73 9. Карлос Сайнс Williams 64 10. Фернандо Алонсо Aston Martin 56

Залік команд Формули-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 833 2. Mercedes 469 3. Red Bull 451 4. Ferrari 398 5. Williams 137 6. Racing Bulls 92 7. Aston Martin 90 8. Haas 80 9. Kick Sauber 68 10. Alpine 22

Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.

З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

