Формула-1: особистий залік пілотів і команд у 2025 році
У Формулі-1 завершився сезон-2025, який налічував 24 етапи. За його результатами, чемпіоном вперше став гонщик McLaren Ландо Норріс. Стайня McLaren виграла Кубок конструкторів.
Упродовж сезону також відбулися шість спринтерських перегонів на 100 км – у Китаї, Маямі, Бельгії, Остіні, Бразилії та Катарі.
За підсумками кожного етапу гонщики, які фінішували у першій десятці, отримували залікові бали.
За перше місце на етапі Формули-1 дають 25 очок, друге – 18 очок, третє – 15 очок, четверте – 12 очок, п’яте – 10 очок, шосте – 8 очок, сьоме – 6 очок, восьме – 4 очки, дев’яте – 2 очки, десяте – 1 очко.
У спринті очки розподіляються лише між першими вісьмома гонщиками: перше місце – 8 балів, друге – 7 балів, третє – 6 балів, четверте – 5 балів, п’яте – 4 бали, шосте – 3 бали, сьоме – 2 бали, восьме – 1 бал.
Таблиця Формули-1 сезону-2025
Особистий залік пілотів
|№
|Гонщик
|Команда
|Очки
|1.
|Ландо Норріс
|McLaren
|423
|2.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|421
|3.
|Оскар Піастрі
|McLaren
|410
|4.
|Джордж Рассел
|Mercedes
|319
|5.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|242
|6.
|Льюїс Гемілтон
|Ferrari
|156
|7.
|Андреа Антонеллі
|Mercedes
|150
|8.
|Алекс Албон
|Williams
|73
|9.
|Карлос Сайнс
|Williams
|64
|10.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|56
Залік команд Формули-1 2025
|№
|Команда
|Очки
|1.
|McLaren
|833
|2.
|Mercedes
|469
|3.
|Red Bull
|451
|4.
|Ferrari
|398
|5.
|Williams
|137
|6.
|Racing Bulls
|92
|7.
|Aston Martin
|90
|8.
|Haas
|80
|9.
|Kick Sauber
|68
|10.
|Alpine
|22
Зазначимо, що у сезоні-2025 не нараховується бонусне очко за найшвидше коло гонщика.
З детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.