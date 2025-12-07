Ландо Норрис впервые стал чемпионом Формулы-1, Ферстаппен отстал на два очка
Пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем сезона-2025 в Формуле-1, хотя в финальной гонке сезона в Абу-Даби финишировал на третьей строчке.
Гонку на Гран-при Абу-Даби выиграл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а вторым финишировал еще один пилот McLaren Оскар Пиастри.
Норрис – победитель Формулы-1 сезона-2025
Гонщик McLaren Ландо Норрис удержал лидерство в общем зачете после финальной гонки сезона, обойдя Макса Ферстаппена на два очка – 433 против 421.
Для 26-летнего британца это дебютная победа в Формуле-1. Он стал 35-м чемпионом Формулы-1 в истории.
LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Таким образом Норрис прервал чемпионскую серию Ферстаппена, которая длилась четыре сезона. До титула Норриса последним британским гонщиком, который побеждал в Формуле-1, был Льюис Хэмилтон.
The emotions pour out #F1 #AbuDhabiGP @LandoNorris pic.twitter.com/RpPGRfMftN
— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Ферстаппен — победитель Гран-при Абу-Даби
На первом круге Макс Ферстаппен удержал лидерство, оставив позади гонщиков McLaren Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
В то же время, британская конюшня провела стратегический трюк: Пиастри на первом круге обошел Норриса и впоследствии вышел в лидеры после пит-стопа Ферстаппена. Норриса команда отправила на относительно ранний пит-стоп, поэтому Ландо на свежей резине сумел вернуть свои позиции.
Во время обгона гонщика Red Bull Юки Цуноды Ландо выехал за пределы трассы, но стюарды решили, что в этом инциденте виноват японец из-за чрезмерного блокирования соперника – ему назначили штраф в пять секунд.
Что касается Оскара, то австралиец отправился на пит-стоп после середины гонки.
Великолепную гонку в Абу-Даби провел гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон, который с двумя пит-стопами сумел подняться с 16-й позиции на стартовой решетке в первую десятку.
В личном зачете Формулы-1 Ландо Норрис набрал 433 очка. Вторым сезон-2025 завершил Ферстаппен с 431 очком, а Пиастри ‒ третьим (410).
Зачет Кубка конструкторов ранее досрочно выиграл McLaren. За сезон британская команда набрала 833 очка, на второй строчке финишировал Mercedes (469), а третье место у Red Bull (451).