Пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем сезона-2025 в Формуле-1, хотя в финальной гонке сезона в Абу-Даби финишировал на третьей строчке.

Гонку на Гран-при Абу-Даби выиграл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а вторым финишировал еще один пилот McLaren Оскар Пиастри.

Норрис – победитель Формулы-1 сезона-2025

Гонщик McLaren Ландо Норрис удержал лидерство в общем зачете после финальной гонки сезона, обойдя Макса Ферстаппена на два очка – 433 против 421.

Для 26-летнего британца это дебютная победа в Формуле-1. Он стал 35-м чемпионом Формулы-1 в истории.

Таким образом Норрис прервал чемпионскую серию Ферстаппена, которая длилась четыре сезона. До титула Норриса последним британским гонщиком, который побеждал в Формуле-1, был Льюис Хэмилтон.

Ферстаппен — победитель Гран-при Абу-Даби

На первом круге Макс Ферстаппен удержал лидерство, оставив позади гонщиков McLaren Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

В то же время, британская конюшня провела стратегический трюк: Пиастри на первом круге обошел Норриса и впоследствии вышел в лидеры после пит-стопа Ферстаппена. Норриса команда отправила на относительно ранний пит-стоп, поэтому Ландо на свежей резине сумел вернуть свои позиции.

Во время обгона гонщика Red Bull Юки Цуноды Ландо выехал за пределы трассы, но стюарды решили, что в этом инциденте виноват японец из-за чрезмерного блокирования соперника – ему назначили штраф в пять секунд.

Что касается Оскара, то австралиец отправился на пит-стоп после середины гонки.

Великолепную гонку в Абу-Даби провел гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон, который с двумя пит-стопами сумел подняться с 16-й позиции на стартовой решетке в первую десятку.

В личном зачете Формулы-1 Ландо Норрис набрал 433 очка. Вторым сезон-2025 завершил Ферстаппен с 431 очком, а Пиастри ‒ третьим (410).

Зачет Кубка конструкторов ранее досрочно выиграл McLaren. За сезон британская команда набрала 833 очка, на второй строчке финишировал Mercedes (469), а третье место у Red Bull (451).

