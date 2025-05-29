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Придаст мне еще больше энергии: Ярмолюк продлил контракт с Брентфордом

Єгор Ярмолюк
Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк продлил контракт с клубом английской Премьер-лиги Брентфордом.

Об этом пчелы объявили на своем официальном сайте.

Ярмолюк подписал новый контракт с Брентфордом

Новое соглашение 21-летнего украинского футболиста рассчитано до лета 2031 года. Кроме того, клуб имеет право продлить его контракт еще на 12 месяцев.

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— Я очень рад подписать новый контракт с командой. Это придаст мне еще больше энергии, чтобы работать еще усерднее, — сказал Ярмолюк.

Он добавил, что ему очень понравился сезон, который начался с Премьер-лиги и дебюта в сборной Украины по футболу. Ярмолюк сказал, что очень гордится собой и не хочет останавливаться на достигнутом.

В сезоне 2024/25 Ярмолюк провел 35 матчей во всех турнирах, 31 из которых — в английской Премьер-лиге.

Ярмолюк перешел в Брентфорд в июле 2022 года за необъявленную сумму из украинского СК Днепр-1.

Сначала он был игроком Брентфорд Б, а в ноябре дебютировал в первой команде в матче Кубка футбольной лиги против Гиллингема. В октябре 2023 года Егор дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в матче против Бернли.

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