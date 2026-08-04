Какое гражданство легче всего получить украинцу: обзор стран с простыми правилами
Переезд в другую страну все чаще заставляет украинцев задумываться не только о временном проживании, но и о возможности получить второй паспорт.
Однако правила в каждом государстве разные: где-то несколько лет легального проживания, в других странах можно оформить гражданство через брак или происхождение, а отдельные государства вообще предлагают специальные инвестиционные программы.
Факты ICTV выяснили, какое гражданство легче всего получить украинцу, какие варианты существуют в странах ЕС и где паспорт можно оформить быстрее всего.
Какие есть способы получить гражданство
Чаще всего иностранцы получают гражданство пятью способами:
- через натурализацию после нескольких лет легального проживания;
- через брак с гражданином страны;
- по происхождению, если есть родственники-граждане;
- за особые заслуги перед государством;
- через инвестиции.
Именно последний вариант считается самым быстрым, однако доступен только в отдельных странах и требует значительных финансовых вложений.
Какое гражданство легче всего получить: исследование
По данным исследования канадского иммиграционного агентства CanadaCIS, проанализировавшего официальную статистику натурализации в европейских странах за 2009-2021 годы, наивысший уровень получения гражданства среди стран ЕС имеет Швеция.
Там гражданство ежегодно получают около 9,3% иностранцев, отвечающих требованиям натурализации. Также в страны, где этот путь считается одним из самых простых, вошла Португалия, где гражданами становятся около 6,6% иностранцев. Самые низкие показатели зафиксированы в Эстонии, Латвии и Литве.
Впрочем, высокий уровень натурализации не означает, что паспорт можно получить быстро или автоматически. В большинстве европейских стран для этого нужно несколько лет легально проживать в государстве, знать его язык, иметь официальный доход и успешно пройти процедуру интеграции.
Какое гражданство легче всего получить в Европе
В большинстве стран Евросоюза гражданство можно оформить только после продолжительного легального проживания.
К примеру, во Франции стандартный срок составляет пять лет, но для отдельных выпускников французских университетов его могут сократить до двух лет. Однако необходимо подтвердить знание французского языка и успешно пройти процедуру интеграции.
В Германии гражданство обычно можно получить после пяти лет проживания, а заявители сдают языковые и интеграционные экзамены.
В Португалии правила в 2026 году ужесточились. Теперь большинству иностранцев нужно прожить в стране 10 лет, а гражданам стран ЕС и государств, где говорят на португальском языке, семь лет.
Какое гражданство легче всего получить в ЕС
Отдельную программу ввела Чехия для украинцев с временной защитой.
После изменений в законе, часть украинцев, отвечающих определенным требованиям, может перейти из статуса временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное пребывание. Для этого нужно, в частности, постоянно проживать в Чехии, быть экономически самостоятельным, не иметь проблем с законом и выполнить ряд других критериев.
Само по себе это разрешение не означает автоматического получения гражданства, однако позволяет построить долгосрочную жизнь в стране и дальше претендовать на чешский паспорт уже по общей процедуре натурализации.
Где гражданство можно получить за инвестиции
Если говорить о самом быстром способе получить второй паспорт, то им остаются инвестиционные программы.
Самые известные из них действуют в:
- Вануату — паспорт можно оформить примерно через 1-4 месяца после взноса от $130 тыс.
- Науру – гражданство доступно ориентировочно за 3 месяца, минимальный взнос составляет от $90 тыс. по акционной программе до конца 2026 года.
- Турция – паспорт можно получить, если приобрести недвижимость от $400 тыс. или инвестировать в экономику страны другими предусмотренными программой способами.
В большинстве таких программ инвестору не нужно сдавать языковые экзамены или проживать в стране в течение многих лет.
Где еще можно получить гражданство
В некоторых странах паспорт можно оформить гораздо быстрее, если человек имеет соответствующее происхождение или женился на гражданине этого государства.
Например, Ирландия, Италия, Португалия и Греция позволяют получить гражданство по происхождению при подтверждении семейной связи. А в ряде государств сокращенные сроки действуют для супругов граждан страны.
Но независимо от выбранного способа, каждое государство устанавливает собственные требования к проживанию, знанию языка, доходам и подтверждению интеграции, поэтому перед предоставлением документов следует внимательно ознакомиться с местным законодательством.