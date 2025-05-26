8 фильмов с Каннского кинофестиваля 2025, которые стоит увидеть

78-й Каннский кинофестиваль завершился в минувший уик-энд церемонией закрытия и объявлением лауреатов. В этом году на кинофоруме было представлено более 150 фильмов со всего мира, 22 из которых были в основном конкурсе.

Традиционно в Каннах были полнометражные и документальные работы, короткометражные фильмы, а также специальные показы — вне конкурса.

Каннский кинофестиваль-2025: фильмы

Факты ICTV собрали восемь фильмов, которые были показаны на Каннском кинофестивале, и которые точно достойны внимания, не только из-за хорошей прессы.

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Простая случайность (It Was Just an Accident)

Это политический триллер от иранского режиссера Джафара Панахи. Именно эта лента была удостоена Золотой пальмовой ветви Канн. Его фильм исследует темы мести и морального выбора на фоне авторитарной системы.

По сюжету мужчина по имени Экбал вместе с беременной женой случайно сбивают собаку и делают остановку в автосервисе. Механик Вахид узнает в Экбале офицера, который пытал его в тюрьме.

Он решает похитить его, чтобы отомстить. Другие жертвы режима также присоединяются к Вахиду, решая, действительно ли Экбал является тем самым палачом.

Сентиментальная ценность (Sentimental Value)

Иногда к критикам апеллируют, что они превозносят чрезмерно “умные” картины, которые “не для всех”. Но эту ленту норвежского режиссера Йоахима Триера полюбили именно зрители в Каннах, подарив 19-минутные овации.

Жюри с отметили картину Гран-при, а еще фильму достался приз ФИПРЕССИ — специальная награда Международной федерации кинопрессы.

Сентиментальная ценность — это драмедия, которая исследует как семейные отношения, так и искусство. В главных ролях — Ренате Реинсве, которая в 2021 году выигрывала награду в Каннах за актерскую работу в фильме Триера Худший человек на земле, а также Стеллан Скарсгард и Эль Фаннинг.

По сюжету после смерти матери две сестры вынуждены встретиться со своим отцом Густавом, некогда известным режиссером. Он предлагает своей дочери роль в своем фильме, но после отказа приглашает сыграть молодую актрису из Голливуда, что порождает новые конфликты в семье.

Элеонора Великая (Eleanor the Great)

Это режиссерский дебют голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон, который после показа в Каннах получил 5-минутные овации. По жанру — это сочетание драмы и комедии с нотками сентиментальности.

Лента рассказывает о 94-летней вдове из Флориды Элеоноре Моргенштерн, которую воплотила на экране 95-летняя Джун Сквибб. После смерти своей лучшей подруги женщина переезжает к дочери в Нью-Йорк.

Со временем она случайно попадает на встречу группы, пережившей Холокост, и начинает рассказывать истории своей подруги, как собственные.

Дорогая, не надо! (Honey Don’t!)

Это вторая сольная режиссерская работа Итана Коэна после картины Красотки в бегах. Новый фильм режиссера в жанре комедийного детектива был достаточно положительно воспринят зрителями.

В фильме рассказывается о Гони О’Донахью (Маргарет Кволли), частном детективе из маленького городка, которая расследует серию странных смертей, связанных с таинственной церковью. Во время расследования она наталкивается на лидера культа, которого играет Крис Эванс.

Оруэлл: 2+2=5 (Orwell: 2+2=5)

Документальный фильм гаитянского режиссера Рауля Пека, в котором он исследует жизнь и идеи Джорджа Оруэлла, в частности его роман 1984, в контексте современных политических реалий.

В фильме исследуется жизнь писателя, но фокусируясь на его последних годах и создании романа 1984. Режиссер сочетает биографические факты с современными событиями, демонстрируя, как идеи писателя актуальны сейчас

Лента также критикует Дональда Трампа, Беньямина Нетаньяху и диктатора Владимира Путина, подчеркивая возвращение авторитаризма.

Эддингтон (Eddington)

Новый фильм Ари Астера снят в жанре современного вестерна с элементами политической сатиры, черной комедии и психологического триллера.

События ленты разворачиваются в мае 2020 года на фоне пандемии Covid-19 в вымышленном городке Эддингтон в Нью-Мексико. Между шерифом Джо Кросс (Хоакин Феникс), который является ковид-скептиком, и мэром Тедом Гарсией (Педро Паскаль), который переизбирается на второй срок, возникает конфликт относительно мер безопасности.

Фильм исследует темы дезинформации, политической поляризации и манипуляции коллективным сознанием. Журнал The Times назвал фильм Астера “амбициозным, но хаотичным вестерном”, отметив, что фильм достаточно сложный и провокационный.

Новая волна (Nouvelle Vague)

Название фильма американского режиссера Ричарда Линклейтера является отсылкой к названию очень известного течения мирового кинематографа во Франции конца 1950-х — 1960-х годов.

Фильм Новая волна рассказывает о процессе создания культового фильма Жан-Люка Годара На последнем дыхании. Сюжет сосредотачивается на взаимодействии Годара с актрисой Джин Сиберг и другими ключевыми фигурами французской новой волны, такими как Франсуа Трюффо, Жан-Поль Бельмондо и Клод Шаброль.

Лента снята в черно-белом формате с аспектом 4:3, что воспроизводит эстетику того времени. Главные роли исполнили — Гийом Марбек, Зои Дойч и Обри Дюллен.

Тайный агент (The Secret Agent)

Это исторический политический триллер с элементами драмы от бразильского режиссера Клебера Мендонса Фильйо. Лента две награды в Каннах — лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. И еще 13-минутные овации после показа.

Тайный агент исследует темы политического гнета и личной свободы. Действия ленты разворачиваются в 1977 году во времена военной диктатуры.

Главный герой Марсело из-за своих убеждений попадает под подозрение в сотрудничестве с оппозицией и вынужден бежать из столицы. Он возвращается в родной город Ресифи, где начинается карнавал. Но этот город окажется не тем, который он искал — там происходят действительно плохие вещи, такие как политические исчезновения и убийства.

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