Швидкість – це ще не все: рецензія на F1 Фільм із Бредом Піттом

На великі екрани в Україні вийшла стрічка F1: Фільм від режисера Джозефа Косінскі, який раніше зняв Топ Ган: Меверік. А серед продюсерів картини – люди, які знають всі тонкощі королівських перегонів, – гонщик Ferarri Льюїс Гемілтон та керівник команди Mercedes Тото Вольфф.

F1: Фільм – це якісна стрічка, яка моментами переносить у справжні переживання за улюблених гонщиків під час етапів Формули-1. Скажімо, на моменті, коли герої обганяють Гемілтона чи Ферстаппена – ви інтуїтивно можете вболівати за Льюїса чи Макса.

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Водночас, вона нагадує старомодний блокбастер високої рівня з чудовими мізансценами та дещо зворушливою історією про саморозвиток.

Після виходу документального серіалу Formula 1: Жени, щоб вижити від Netflix вважається, що він вплинув на різке зростання аудиторії королівських перегонів. Документалка також посприяла “омолодженню” глядачів гонок – середній вік яких знизився із 44 до 32 років.

Тож не виключено, що фільм Косінскі, спродюсований безпосередніми учасники Формули-1, є ще одним якісним маркетинговим кроком, щоб завоювати нових шанувальників та зацікавити “старожилів”.

Сюжет F1: Фільм

Сюжет F1: Фільм розгортається довкола головного героя Сонні Гейса у виконанні 61-річного Бреда Пітта. Він – колишня молода зірка Формули-1, яка боролася за місце на п’єдесталі з легендою перегонів Айртоном Сенною і саме після протистояння з ним його кар’єра обірвалася у 1990-х внаслідок моторошної аварії.

Упродовж 30 років Сонні живе тихим кочовим життям водія, який шукає підробітку. Зокрема, на початку фільму він бере участь у гонці 24 години Дайтони. Проте одного дня доля повертає його у Формулу-1. Колишній напарник Сонні по команді Рубен Сервантес, якого зіграв Хав’єр Бардем, тепер є власником команди APXGP.

Ця стайня – цілковитий аутсайдер і за три сезони не здобула жодного очка у Формулі-1. Фанати перегонів можуть провести паралель із Caterham F1 Team, яка упродовж трьох сезонів 2012-2014 закінчувала чемпіонат без очок. Але та команда пробула ще один рік в Ф-1 і завершила своє існування через банкрутство, тому повертаємося до сюжету.

Отже, Рубен переконує Сонні повернутися на автодром у ролі напарника висхідної зірки Джошуа Пірса, якого зіграв британський актор Дамсон Ідріс.

Сервантес йде на такий крок із відчаю, намагаючись зберегти команду, адже через погані результати та проблемний болід отримує відмову за відмовою від гонщиків. Він на межі того, що його можуть усунути з посади через незадовільні результати.

В один момент Рубен каже Сонні, що свого часу етапи Формули-1 вигравали гонщики, яким було за 50. І це справді так. У 1950-х був такий собі Луїджі Фаджолі – італійський гонщик, який вигравав етап перегонів у 53 роки на Гран‑прі Франції у Реймсі.

За дев’ять етапів до завершення сезону Сонні долучається до команди і стикається зі стереотипами молодого напарника. Це відразу переростає у протистояння між ними – результату, якого точно не очікував Сервантес, коли запрошував Сонні у команду.

У фільмі також знялися Керрі Кондон (Банші Інішеріна) у ролі Кейт, технічного директора команди, відповідальної за дизайн і налаштування автомобіля, Тобіас Мензіс (Корона, Гра престолів) у ролі Пітера Баннінга, який входить до ради директорів APXGP, і Кім Бодня (Відьмак) у ролі Каспара Смолінскі, директора їхньої команди.

А ще є безліч епізодів реальних гонщиків Формули-1 (Макса Ферстаппена, Фернандо Алонсо, Льюїса Гемілтона, Шарля Леклера, Ландо Норріса, Карлоса Сайнса) та керівників їхніх команд. І пса Гемілтона – англійського бульдога Роско – фанати точно оцінять.

Рецензія на F1: Фільм

F1: Фільм є справді рідкісним явищем у світовому кінематографі 2025 року без очевидних провалів в акторському плані, режисурі, сценографії чи операторській роботі. Це робота дуже високого рівня і теоретично може претендувати на технічні номінації Американської кіноакадемії, яка вручає Оскари.

З перших хвилин і до кінця 2,5 години картини минають на одному подиху. А для фанатів Формули-1, де етап може тривати понад 2-3 годин через погоду чи червоні прапори на трасі, то й поготів це не буде довго.

Фільми про автоперегони завжди є певним викликом, адже у них творці намагаються створити захопливе кіно зі спорту. Втім, оператору картини Клаудіо Міранді вдалося зробити так, що у глядача моментами може виникати відчуття, ніби він перебуває у боліді з героями.

Під час знімань Пітт та інші актори їздили на модифікованих болідах, тож це нівелює ефект комп’ютерної графіки. Також частина сцен була зазнімкована під час реальних етапі Формули-1.

Слід відзначити й композитора стрічки – Ганса Циммера, чия партитура витримана й емоційно точна. Але з суб’єктивного погляду, вона не запам’ятовується так, як музика Gener8ion для Афіни Ромена Гавраса чи Людвіга Йоранссона для Оппенгеймера. Зате фільм має потужні саундтреки.

Картину F1: Фільм важко назвати такою, що розкриває “кухню” Формули-1, але вона частково розповідає про команду: механіків, пітбригаду, інженерів тощо. Іншими словами тих, кого рідко висвітлюють у подібних історіях. Стрічка чітко фіксує, що жодна гонка не виграється самотужки і що це командна робота.

Хоча фільм не відкриває чогось нового, проте у ньому логічно вибудувані структура та сюжет. Деякі моменти можна передбачити, є навіть такі, які сприймаються шаблонно. Але це працює. Косінскі вдалося зробити картину динамічною завдяки, зокрема, акторському складу.

Адреналін – це те, чим сповнений F1: Фільм на всі 100%. Ця стрічка нагадує гонку в Абу-Дабі 2021 року, коли Ферстаппен драматично виграв чемпіонство у Гемілтона. А ще це потужне нагадування, що швидкість у Формулі-1, як і в житті, – це не все. Інстинкти та серце – ось, що справді рухає чемпіонами.

На щастя, це не Форсаж в усіх його аспектах. Тут діють закони фізики, логіки і швидкість не є фоном для понтів, а сенсом життя. Це не історія для спінофів, а спортивна драма, яка заслуговує на увагу. І на неї можна брати дітей – у ній відсутні еротичні сцени тощо.

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