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Украинка Юлия Бакастова победила майора армии РФ на чемпионате мира по фехтованию

Юлія Бакастова
Фото: Depositphotos

На чемпионате мира по фехтованию-2025, который проходит в Тбилиси, украинская саблистка Юлия Бакастова одержала принципиальную победу над так называемой нейтральной участницей — россиянкой Софией Великой, которая имеет звание майора вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

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Спортсменки встретились в поединке за выход в 1/32 финала. Победу Бакастовой принес последний удар в напряженной и драматической борьбе.

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София Великая — двукратная олимпийская чемпионка, однако известна также своей активной пророссийской позицией. В 2018 году она была среди инициаторов выдвижения Владимира Путина на выборах, а в 2024 году — его доверенным лицом на псевдовыборах президента РФ. В 2025 году она попала в санкционный список Украины, подписанный президентом Владимиром Зеленским.


Несмотря на это, Международная федерация фехтования (FIE) допустила ее к участию в соревнованиях под нейтральным статусом, что вызвало возмущение в Украине и среди многих международных экспертов.

Напомним, украинская шпажистка Влада Харькова завоевала золото чемпионата мира по фехтованию в грузинском Тбилиси.

Она стала лишь пятой украинкой среди женщин и мужчин, кто завоевал звание чемпиона мира по фехтованию.

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Фото: Национальная федерация фехтования Украины

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