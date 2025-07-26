Українка Юлія Бакастова перемогла майора армії РФ на чемпіонаті світу з фехтування

На чемпіонаті світу з фехтування-2025, який проходить у Тбілісі, українська шаблістка Юлія Бакастова здобула принципову перемогу над так званою нейтральною учасницею — росіянкою Софією Великою, яка має звання майора збройних сил РФ.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

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Спортсменки зустрілися у поєдинку за вихід до 1/32 фіналу. Перемогу Бакастовій приніс останній удар у напруженій та драматичній боротьбі.

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Софія Велика — дворазова олімпійська чемпіонка, однак відома також своєю активною проросійською позицією. У 2018 році вона була серед ініціаторів висунення Володимира Путіна на виборах, а у 2024 році — його довіреною особою на псевдовиборах президента РФ. У 2025 році вона потрапила до санкційного списку України, підписаного президентом Володимиром Зеленським.

Попри це, Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила її до участі у змаганнях під нейтральним статусом, що викликало обурення в Україні та серед багатьох міжнародних експертів.

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Нагадаємо, українська шпажистка Влада Харькова виборола золото чемпіонату світу з фехтування у грузинському Тбілісі.

Вона стала лише п’ятою українкою серед жінок та чоловіків, хто виборов звання чемпіона світу з фехтування.

Фото: Національна федерація фехтування України

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