Украинским гимнасткам с ВОТ дали статус нейтральных: реакция федерации
Международная федерация гимнастики (FIG) в апреле предоставила нейтральный статус восьми российским гимнасткам и еще трем, которые родились в Донецке.
Речь идет об Арине Ткачук, Виктории Чумаковой и Анастасии Ивановой. Если первая представляет Краснодарский край, то две других — представляют террористическую группировку “ДНР”.
Реакция Украинской федерации гимнастики
На ситуацию отреагировали в Украинской федерации гимнастики, призвав FIG расследовать и отменить нейтральный статус для Ивановой и Чумаковой.
В организации отметили, что это не только подрывает репутацию FIG, но и наносит моральный ущерб украинцам.
Также Украинская федерация гимнастики требует тщательного определения критериев нейтралитета в каждом конкретном случае для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
— Хотя право на смену гражданства является неотъемлемым у каждого человека, однако полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины создало сложную среду для украинских гимнастов, что привело к значительному психологическому стрессу и неопределенности относительно будущего, — говорится в заявлении.
Там добавили, что эту уязвимость используют спортивные функционеры и «спортивные представители» из других стран, предлагая стимулы, которые могут привести к изменениям в гражданстве, которые в идеале не являются добровольными или полностью осознанными.
Украинская федерация гимнастики призвала FIG придерживаться этических стандартов спорта, гарантируя, что “война в Украине не будет использована для конкурентного преимущества или личной выгоды”.
Фото: Dmitry Kornev/Instagram