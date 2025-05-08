Украинским гимнасткам с ВОТ дали статус нейтральных: реакция федерации

Международная федерация гимнастики (FIG) в апреле предоставила нейтральный статус восьми российским гимнасткам и еще трем, которые родились в Донецке.

Речь идет об Арине Ткачук, Виктории Чумаковой и Анастасии Ивановой. Если первая представляет Краснодарский край, то две других — представляют террористическую группировку “ДНР”.

Реакция Украинской федерации гимнастики

На ситуацию отреагировали в Украинской федерации гимнастики, призвав FIG расследовать и отменить нейтральный статус для Ивановой и Чумаковой.

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В организации отметили, что это не только подрывает репутацию FIG, но и наносит моральный ущерб украинцам.

Также Украинская федерация гимнастики требует тщательного определения критериев нейтралитета в каждом конкретном случае для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

— Хотя право на смену гражданства является неотъемлемым у каждого человека, однако полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины создало сложную среду для украинских гимнастов, что привело к значительному психологическому стрессу и неопределенности относительно будущего, — говорится в заявлении.

Там добавили, что эту уязвимость используют спортивные функционеры и «спортивные представители» из других стран, предлагая стимулы, которые могут привести к изменениям в гражданстве, которые в идеале не являются добровольными или полностью осознанными.

Украинская федерация гимнастики призвала FIG придерживаться этических стандартов спорта, гарантируя, что “война в Украине не будет использована для конкурентного преимущества или личной выгоды”.

Фото: Dmitry Kornev/Instagram

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