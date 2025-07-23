Українська шпажистка Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування

Українська шпажистка Влада Харькова виборола золото чемпіонату світу з фехтування у грузинському Тбілісі.

Вона стала лише п’ятою українкою серед жінок та чоловіків, хто виборов звання чемпіона світу з фехтування.

Харькова – чемпіонка світу з фехтування

Влада Харькова розпочала виступи з 1/32 фіналу, здолавши представницю Швейцарії Фіону Гац із рахунком 15:9. Наступною суперницею українки була британка Джулія Карон, в якої вони вирвала перемогу в один укол – 15:14.

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До чвертьфіналу Харькова пробилася завдяки перемозі над угоркою Бланкою Надь (15:9).

Далі на неї чекала французка Елоїз Ванріссель (15:14), а у півфіналі зустрілася з лідеркою світового рейтингу Сон Се Ра. Представницю Південної Кореї вона також здолала з різницею в один укол – 15:14.

Поєдинок за золото був не менш напружений, але й там Харькова вирвала перемогу в один укол в естонки Катріни Лехіс, яка є бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Із результатом 15:14 Харькова стала новою чемпіонкою світу у шпазі.

Досі лише одній українці вдавалося вибороти золото чемпіонату світу у шпазі – Наталії Конрад у 2003 році. Загалом Харькова стала лише п’ятою українською чемпіонкою світу з фехтування.

Також золото ЧС вигравав Сергій Голубицький у рапірі, Володимир Лукашенко у шаблі та Ольга Харлан у шаблі.

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