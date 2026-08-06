Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Ксенія Байло вибороли золоті медалі чемпіонату Європи-2026 з водних видів спорту у Парижі.

У фіналі змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки вони посіли перше місце.

Середа та Байло – чемпіони Європи-2026

Після першої спроби український дует посідав другу позицію. Результат другого стрибка зробив із них проміжних лідерів.

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Після третього стрибка вони зберегли перевагу на 0.72 бала над найближчими переслідувачами – німецьким дуетом Оле Йоганнеса Рослера та Пауліни Александри Пфайф.

За четвертий стрибок спиною до води вперед українці отримали 72.96 бала, тоді як за п’ятий здобули найбільше – 81.60 бала.

Друге місце посів німецький дует Оле Йоханнес Рослер таПауліна Александра Пфайф, яких Середа та Байло випередили на 5,4 бала. Трійку лідерів замкнули іспанці Хорхе Родрігес Ледесма та Ана Карвахаль Сан Мігель.

Для України це перша золота та сумарно четверта медаль на чемпіонаті Європи 2026 року з водних видів спорту в Парижі.

Усі медалі були завойовані у стрибках у воду, інші три медалі бронзового ґатунку.

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