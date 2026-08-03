Сборная Украины по легкой атлетике не использовала 13 лицензий на чемпионат Европы 2026 года. Сине-желтые завоевали 34 лицензии, а после перераспределения квот это число выросло до 38.

Однако в итоге 13 лицензий на соревнования не были использованы. В состав национальной сборной вошли 25 спортсменов.

Украина не использовала все лицензии на Евро-2026 по легкой атлетике

На соревнованиях точно не выступит Юлия Левченко, но ее отсутствие связано с восстановлением после травмы. А вот от еще 12 квот Федерация легкой атлетики Украины отказалась сознательно.

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В комментарии Суспільне Спорт главный тренер команды Александр Романюк пояснил, что в начале года федерация утвердила новые критерии отбора из-за неудовлетворительных результатов части атлетов на прошлогодних чемпионатах.

Теперь участие спортсменов, прошедших по рейтингу, а также все остальные кандидатуры рассматриваются Исполкомом федерации и тренерским советом отдельно с учетом текущих и предыдущих результатов.

– По каждому спортсмену, отбиравшемуся по рейтингу, были заслушаны аргументы в ту или иную сторону. Конечно, эти решения принимаются нелегко, ведь мы понимаем, что речь идет о представительстве команды, но это также влияет на общее выступление сборной и на его успешность, – сказал он.

Романюк добавил, что большинство спортсменов не выполнили критерии отбора, в частности из-за пропуска чемпионата Украины или недостаточных результатов, как, например, у прыгунов Владислава Мазура, Максима Ванякина, Ольги Корсун и Анны Красуцкой или толкательницы ядра Ольги Голодной.

Отсутствие марафонщиц объясняется декретным отпуском Виктории Калюжной и решением Ольги Нижник пропустить старт из-за сложностей с восстановлением после предыдущего марафона.

В тройном прыжке из-за неконкурентоспособных результатов не использовали ни одной лицензии. В то же время спортсменам, не получившим государственного финансирования, предложили поехать за свой счет с возможностью компенсации за попадание в финальную восьмерку, чем воспользовались прыгуны с шестом Марина Килипко и Владислав Малихин.

– Такая практика, я знаю, существует и в других странах. Учитывая, что у нас сейчас война и сложное финансовое положение, мы так же ограничили состав и на юниорский чемпионат мира, установив внутренние критерии Федерации легкой атлетики. Были мировые нормативы — мы их еще повысили. То же самое и здесь, – добавил тренер.

Состав сборной Украины на Евро-2026 по легкой атлетике

400 м, мужчины: Александр Погорилко;

110 м с барьерами, мужчины: Дмитрий Багинский, Олег Кукота;

400 м с барьерами, женщины: Виктория Ткачук, Алина Кишкина;

Прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко;

Прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитрий Никитин;

Прыжки с шестом, женщины: Марина Килипко;

Прыжки с шестом, мужчины: Александр Онуфриев, Владислав Малихин;

Прыжки в длину, женщины: Ирина Будзинская;

Метание молота, женщины: Ирина Климец;

Метание молота, мужчины: Михаил Кохан;

Метание копья, мужчины: Артур Фельфнер;

Спортивная ходьба, полумарафон, женщины: Людмила Оляновская, Мария Сахарук;

Спортивная ходьба, марафон, женщины: Анна Шевчук;

Спортивная ходьба, полумарафон: Николай Рущак, Роман Горбачев;

Спортивная ходьба, марафон: Сергей Светличный, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук.

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