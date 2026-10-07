Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт пояснив, чому Сергій Бубка продовжить роботу у складі виконавчого комітету організації, куди його переобрали на звітно-виборній Генасамблеї НОК України 6 жовтня.

Про це Гутцайт розказав в коментарі Суспільне Спорт.

Гутцайт пояснив, що Бубка досі у складі НОК України, бо є членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Цей статус передбачає автоматичне входження до виконкому НОК.

Зараз дивляться

– Він є членом Міжнародного олімпійського комітету. За статутом та Хартією МОК Сергій Назарович Бубка як член МОК автоматично стає членом виконкому Національного олімпійського комітету, — пояснив Гутцайт.

Президент НОК зазначив, що прибрати Бубку з НОК України не можуть, бо це суперечить вимогам МОК. Якщо це станеться, то НОК можуть покарати суворими санкціями.

– Хочу пояснити людям, що це Хартія – конституція Міжнародного олімпійського комітету. Якщо ми виключимо його з виконкому з будь-яких причин, ми порушимо Хартію МОК. За це Національний олімпійський комітет України можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції, – заявив Гутцайт.

6 жовтня Гутцайта було також переобрано президентом НОК України. Він був єдиним кандидатом на посаду. Гутцайт очолюватиме НОК України до 2030 року. Разом із ним було переобрано виконком організації, до складу якого увійшов Бубка.

Нагадаємо, Бубка очолював НОК України впродовж 17 років до 2022 року. На тлі критики через недостатньо жорстку позицію до російської агресії Бубка подав у відставку. Пізніше журналісти проєкту Bihus.info оприлюднили результати розслідування щодо бізнесових зв’язків Сергія та його брата Василя з росіянами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.