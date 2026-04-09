На сегодняшний день нет ни одного юридически значимого основания для лишения бывшего президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки звания Героя Украины. Однако ему следует более четко высказываться в поддержку Украины.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Матвей Бедный на пресс-конференции Будущее украинского спорта в Киеве.

– Что касается Сергея Назаровича Бубки, во-первых, мы живем и строим правовое государство. В правовом государстве все действия осуществляются в соответствии с нормами законодательства и теми процедурами, которые утверждают законы, – сказал министр.

По его словам, процедура присвоения и лишения статуса Героя Украины уже предусмотрена законодательством.

– По крайней мере на сегодняшний день я не видел ни одного юридически значимого правового основания, чтобы инициировать вопрос о лишении его такого звания, – ответил глава Минмолодежи и спорта.

Однако Бедный утверждает, что хотел бы, чтобы Бубка как представитель Международного олимпийского комитета более громко и понятно выражал свою позицию в поддержку Украины и противодействие агрессору.

В то же время молчание с его стороны не является основанием для лишения звания Героя Украины, подчеркнул министр.

По его словам, если будут реально доказаны факты, которые обсуждают в медиа, и состоится надежная оценка правоохранительных органов, тогда действительно придется лишить Бубку этого звания.

Но до тех пор нельзя действовать эмоционально, ведь нужны только взвешенные шаги, утверждает Бидный.

Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал петицию на сайте Кабинета министров с призывом лишить Сергея Бубку звания Героя Украины и ввести против него санкции.

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных стипендий ряд призеров и чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, среди которых был Сергей Бубка.

