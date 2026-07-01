IBF санкционировала бой за вакантный пояс, который освободил Усик
- IBF санкционировала бой между Мозесом Итаумой и Фрэнком Санчесом за вакантный пояс в супертяжелом весе.
- Титул стал вакантным после решения Александра Усика сдать чемпионские пояса.
Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение боя за вакантный пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Речь идет о поясе, который недавно освободил Александр Усик.
Об этом сообщает издание The Ring.
IBF санкционировала бой за пояс, освобожденный Усиком
Обладатель пояса, который оставил вакантным Александр Усик, определится в бою между перспективным 21-летним британцем Мозесом Итаумой и опытным 33-летним кубинцем Фрэнком Санчесом.
Конкретных сроков проведения боя пока нет. А пока у Итаумы на 29 августа запланирован бой против хорвата Филипа Хрговича.
Итаума в последний раз выходил на ринг в марте этого года. Тогда британец победил Джермейна Франклина техническим нокаутом в пятом раунде.
Санчес проводил бой в мае в андеркарде поединка Усик – Верховен, когда одолел американца Ричарда Торреза.
Напомним, на прошлой неделе Александр Усик освободил все чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBA. Боксер заявил, что не заканчивает карьеру и готовится как минимум к одному крупному поединку.
После этого WBC назначила новым чемпионом мира в супертяжелом весе немца Агита Кабаела.
Еще одним поясом королевского дивизиона владеет Даниэль Дюбуа, который завоевал его в бою против Фабио Уордли в мае этого года.