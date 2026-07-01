Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение боя за вакантный пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Речь идет о поясе, который недавно освободил Александр Усик.

Об этом сообщает издание The Ring.

IBF санкционировала бой за пояс, освобожденный Усиком

Обладатель пояса, который оставил вакантным Александр Усик, определится в бою между перспективным 21-летним британцем Мозесом Итаумой и опытным 33-летним кубинцем Фрэнком Санчесом.

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Конкретных сроков проведения боя пока нет. А пока у Итаумы на 29 августа запланирован бой против хорвата Филипа Хрговича.

Итаума в последний раз выходил на ринг в марте этого года. Тогда британец победил Джермейна Франклина техническим нокаутом в пятом раунде.

Санчес проводил бой в мае в андеркарде поединка Усик – Верховен, когда одолел американца Ричарда Торреза.

Напомним, на прошлой неделе Александр Усик освободил все чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBA. Боксер заявил, что не заканчивает карьеру и готовится как минимум к одному крупному поединку.

После этого WBC назначила новым чемпионом мира в супертяжелом весе немца Агита Кабаела.

Еще одним поясом королевского дивизиона владеет Даниэль Дюбуа, который завоевал его в бою против Фабио Уордли в мае этого года.

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