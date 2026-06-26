Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сообщил, что принял решение освободить все свои чемпионские титулы.

Об этом спортсмен написал в Instagram.

Александр Усик освобождает все пояса

— Хороший день, чтобы сказать, что я хочу оставить все свои пояса, которыми сегодня владею. Сделать их свободными, чтобы ребята в очереди за них боксировали, — сказал он.

Также украинский боксер подчеркнул, что не намерен завершать спортивную карьеру.

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— Я оставляю пояса, но не ухожу из спорта. У меня есть last dance. Хочу всем поблагодарить. С уважением отношусь ко всем организациям. Хочу поблагодарить и сказать: дальше будет ещё больше, — подытожил он.

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) установил для команд Александра Усика и Агита Кабаела крайний срок, до которого они должны договориться о проведении боя.

Стороны должны заключить соглашение об очном поединке до 30 июня 2026 года.

Если к этому времени переговоры не завершатся подписанием контракта, бой между украинцем Александром Усиком и немцем Агитом Кабаелом будет выставлен на промоутерские торги, в ходе которых будет определен организатор поединка.

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