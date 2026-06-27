Украинский боксер Александр Усик заявил, что освобождает все свои чемпионские пояса для того, чтобы другие спортсмены, которые претендуют на титулы, получили возможность за них соревноваться.

Об этом он рассказал в комментарии для 24 Канала.

Усик объяснил, почему отдал чемпионские пояса

Спортсмен рассказал, что сейчас не планирует завершать карьеру в боксе.

Сейчас смотрят

Окончательного решения относительно следующего соперника пока нет, однако его команда прорабатывает несколько возможных вариантов.

— Нет. Я пока не завершаю карьеру. Впереди как минимум еще один большой бой. С кем именно — сейчас говорить рано. Мы рассматриваем разные варианты. Для меня важно, чтобы это был большой вызов, большое событие и достойные условия, которые соответствуют тому пути, который мы прошли. Когда решение будет принято, я обязательно о нем скажу, — поделился Усик.

Спортсмен пояснил, что уже достиг ключевых целей в профессиональном боксе и не видит смысла удерживать титулы исключительно ради самих поясов.

— Я уже доказал в ринге все, что хотел доказать. Каждый чемпионский пояс был для меня большой честью. Сегодня меня интересуют только большие бои, большие события и достойные вызовы. Именно поэтому я сознательно освободил пояса, чтобы супертяжелый дивизион жил и развивался, а другие боксеры получили свой шанс, — сказал Усик.

Спортсмен подчеркнул, что одним из главных принципов для него остается достойное представление Украины на международной арене.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении спортивного пути.

— Для меня всегда было важно не только побеждать, но и достойно представлять Украину в мире, — добавил боксер.

Напомним, 26 июня бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сообщил о решении сделать вакантными все свои чемпионские титулы.

Директор украинского боксера Сергей Лапин заявил, что Александр Усик рассматривает вариант проведения заключительных боев своей карьеры на территории Соединенных Штатов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.