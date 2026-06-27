Не завершаю спортивную карьеру: Александр Усик объяснил отказ от титулов
- Александр Усик объяснил, почему освобождает все свои чемпионские пояса.
- По словам боксера, это решение даст другим претендентам возможность побороться за титулы.
- Спортсмен подчеркнул, что не планирует завершать профессиональную карьеру.
Украинский боксер Александр Усик заявил, что освобождает все свои чемпионские пояса для того, чтобы другие спортсмены, которые претендуют на титулы, получили возможность за них соревноваться.
Об этом он рассказал в комментарии для 24 Канала.
Усик объяснил, почему отдал чемпионские пояса
Спортсмен рассказал, что сейчас не планирует завершать карьеру в боксе.
Окончательного решения относительно следующего соперника пока нет, однако его команда прорабатывает несколько возможных вариантов.
— Нет. Я пока не завершаю карьеру. Впереди как минимум еще один большой бой. С кем именно — сейчас говорить рано. Мы рассматриваем разные варианты. Для меня важно, чтобы это был большой вызов, большое событие и достойные условия, которые соответствуют тому пути, который мы прошли. Когда решение будет принято, я обязательно о нем скажу, — поделился Усик.
Спортсмен пояснил, что уже достиг ключевых целей в профессиональном боксе и не видит смысла удерживать титулы исключительно ради самих поясов.
— Я уже доказал в ринге все, что хотел доказать. Каждый чемпионский пояс был для меня большой честью. Сегодня меня интересуют только большие бои, большие события и достойные вызовы. Именно поэтому я сознательно освободил пояса, чтобы супертяжелый дивизион жил и развивался, а другие боксеры получили свой шанс, — сказал Усик.
Спортсмен подчеркнул, что одним из главных принципов для него остается достойное представление Украины на международной арене.
Он поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении спортивного пути.
— Для меня всегда было важно не только побеждать, но и достойно представлять Украину в мире, — добавил боксер.
Напомним, 26 июня бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сообщил о решении сделать вакантными все свои чемпионские титулы.
Директор украинского боксера Сергей Лапин заявил, что Александр Усик рассматривает вариант проведения заключительных боев своей карьеры на территории Соединенных Штатов.