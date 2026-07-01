Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала проведення бою за вакантний пояс чемпіона світу у надважкій вазі. Йдеться про пояс, який нещодавно звільнив Олександр Усик.

Про це повідомляє видання The Ring.

IBF санкціонувала бій за пояс, який звільнив Усик

Володар поясу, який залишив вакантним Олександр Усик, має визначитися у бою між перспективним 21-річним британцем Мозесом Ітаумою та досвідченим 33-річним кубинцем Френком Санчесом.

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Конкретних термінів проведення бою ще немає. Поки ж в Ітауми на 29 серпня запланований бій проти хорвата Філіпа Хрговича.

Ітаума востаннє виходив у ринг у березні цього року. Тоді британець переміг Джермейна Франкліна технічним нокаутом у п’ятому раунді.

Санчес проводив бій у травні в в андеркарді поєдинку Усик – Верховен, коли здолав американця Річарда Торреза.

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Усик звільнив усі чемпіонські пояси у надважкій вазі за версіями IBF, WBC та WBA. Боксер заявив, що не завершує кар’єру і готується щонайменше до одного великого поєдинку.

Після цього WBC призначила новим чемпіоном світу у надважкій вазі німця Агіта Кабаєла.

Ще одним поясом королівського дивізіону володіє Даніель Дюбуа, який завоював його у бою проти Фабіо Вордлі в травні цього року.

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