Состояние здоровья бывшего тренера Шахтера и Динамо Мирчи Луческу серьезно ухудшилось после инфаркта миокарда. Врачи были вынуждены ввести его в состояние искусственной комы и перевести в реанимацию.

Об этом сообщили футбольный журналист из Румынии Эммануэль Росу и Gazeta Sporturitor.

Мирча Луческу срочно госпитализировали прямо с рабочего совещания через три дня после поражения румынской сборной от Турции.

Хотя выписка планировалась на пятницу, 3 апреля, но именно в этот день у него произошел острый инфаркт миокарда.

Медики сообщают о стремительном ухудшении состояния Мирчи Луческу за последние часы. Как отмечает журналист Эмануэль Росу, из-за серьезной аритмии бывшего тренера перевели в реанимацию и ввели в состояние медикаментозного сна.

Как сообщили в издании, вечером 4 апреля у пациента возникли повторные приступы сильной аритмии. Однако вчера нарушения сердечного ритма стали критическими и перестали подвергаться терапии, что заставило медиков перевести больного в реанимацию.

Согласно данным источника, для стабилизации Луческу после сердечного приступа понадобилось три реанимационных операции. Во время вмешательства врачи установили специалисту пятый стент, чтобы поддержать работу сердца.

Рядом с Луческу в больнице находятся его родные – жена Нели и племянница Марила. Также поддержать тренера прибыл технический директор Румынской футбольной федерации Михай Стойкице.

