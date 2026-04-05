Стан здоров’я колишнього тренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу серйозно погіршився після інфаркту міокарда. Лікарі були змушені ввести його у стан штучної коми та перевести до реанімації.

Про це повідомили футбольний журналіст з Румунії Емануель Росу та Gazeta Sporturitor.

Мірча Луческу терміново ушпиталили прямо з робочої наради за три дні після поразки румунської збірної від Туреччини.

Хоча виписка планувалася на п’ятницю, 3 квітня, проте саме в цей день у нього стався гострий інфаркт міокарда.

Медики повідомляють про стрімке погіршення стану Мірчі Луческу за останні години. Як зазначає журналіст Емануель Росу, через серйозну аритмію колишнього тренера перевели до реанімації та ввели у стан медикаментозного сну.

Як повідомили у видання, ввечері 4 квітня у пацієнта виникли повторні напади сильної аритмії. Однак вчора порушення серцевого ритму стали критичними та перестали піддаватися терапії, що змусило медиків перевести хворого до реанімації.

Згідно з даними джерела, для стабілізації Луческу після серцевого нападу знадобилося три реанімаційні операції. Під час втручання лікарі встановили фахівцю п’ятий стент, щоб підтримати роботу серця.

Поруч із Луческу в лікарні перебувають його рідні – дружина Нелі та племінниця Марілу. Також підтримати тренера прибув технічний директор Румунської футбольної федерації Міхай Стойкіце.

