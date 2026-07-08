ФИФА пересмотрит санкции в отношении России после решения МОК
- ФИФА заявила, что проанализирует решение МОК перед принятием решения о санкциях в отношении российских команд.
- Российские клубы и сборные по-прежнему отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.
Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит вопрос об отмене запрета на участие всех российских команд. Организация пересмотрит санкции после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения с российских команд.
Об этом сообщает Sky News.
ФИФА пересмотрит санкции в отношении России
Ни одна российская команда не принимала участия в международных соревнованиях с момента введения санкций ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Однако накануне МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России и сообщил об этом международным спортивным федерациям. Это также открывает путь российским командам для участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
В ФИФА сообщили телеканалу Sky News, что федерация проинформирована о решении МОК.
– ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами, – заявили там.
России было запрещено участвовать в отборочных турнирах к чемпионатам мира по футболу среди мужчин 2022 и 2026 годов, а также к чемпионату мира по футболу среди женщин 2023 года.
Еще одним из факторов продления санкций было то, что европейские команды отказывались играть против команд из РФ.
Однако в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что “мы должны” рассмотреть вопрос о возобновлении участия российских команд. По его мнению, “этот запрет ничего не дал”. Также он заявил, что санкции якобы “только усилили разочарование и ненависть”.
Ранее ФИФА допустила российскую юношескую сборную U-15 к участию в юношеском чемпионате мира, который состоится в октябре в Азербайджане.