Международный олимпийский комитет снял рекомендации по ограничению участия спортсменов из России в международных соревнованиях.

Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте МОК.

МОК снял ограничения по участию спортсменов из РФ

Фактически МОК отменил все рекомендации по бану россиян, действовавших с начала полномасштабной войны в Украине. Теперь каждая федерация отдельно определяет условия допуска атлетов из РФ, что открывает им путь к возвращению национальной символики и проведению международных соревнований у себя в стране.

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Однако решение о том, смогут ли россияне выступать на Олимпийских играх со своим флагом, гимном и другой символикой, примут вскоре.

Кроме того, Международный олимпийский комитет временно вернул права Олимпийскому комитету России. Это фактически отменяет запрет на организацию международных турниров в РФ, переводя окончательное решение по усмотрению каждой конкретной спортивной федерации.

Как отмечается, официально отменены предварительные ограничения и защитные рекомендации по выступлениям российских атлетов и команд.

Однако все российские спортсмены, возвращающиеся в международные соревнования, должны соответствовать соответствующим антидопинговым требованиям и пройти многократное тестирование перед возвращением на основе оценки спортивного риска.

Сам МОК отказывается организовывать события в РФ и звать российских чиновников.

Но право решать, проводить ли соревнования в России, приглашать ли представителей ее власти и разрешать ли использование национальной символики (флага и гимна) теперь полностью передано на усмотрение международных спортивных федераций.

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