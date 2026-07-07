МОК отменил ограничения на участие спортсменов из РФ в международных соревнованиях
- Международный олимпийский комитет отменил свои рекомендации по поводу бана россиян и вернул права Олимпийскому комитету РФ, передав вопросы их допуска, флага и гимна по усмотрению отдельных федераций.
- В то же время сам МОК не будет проводить событий в РФ и не будет звать ее чиновников, а участие российских атлетов в Олимпиадах под национальной символикой определят вскоре.
Международный олимпийский комитет снял рекомендации по ограничению участия спортсменов из России в международных соревнованиях.
Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте МОК.
МОК снял ограничения по участию спортсменов из РФ
Фактически МОК отменил все рекомендации по бану россиян, действовавших с начала полномасштабной войны в Украине. Теперь каждая федерация отдельно определяет условия допуска атлетов из РФ, что открывает им путь к возвращению национальной символики и проведению международных соревнований у себя в стране.
Однако решение о том, смогут ли россияне выступать на Олимпийских играх со своим флагом, гимном и другой символикой, примут вскоре.
Кроме того, Международный олимпийский комитет временно вернул права Олимпийскому комитету России. Это фактически отменяет запрет на организацию международных турниров в РФ, переводя окончательное решение по усмотрению каждой конкретной спортивной федерации.
Как отмечается, официально отменены предварительные ограничения и защитные рекомендации по выступлениям российских атлетов и команд.
Однако все российские спортсмены, возвращающиеся в международные соревнования, должны соответствовать соответствующим антидопинговым требованиям и пройти многократное тестирование перед возвращением на основе оценки спортивного риска.
Сам МОК отказывается организовывать события в РФ и звать российских чиновников.
Но право решать, проводить ли соревнования в России, приглашать ли представителей ее власти и разрешать ли использование национальной символики (флага и гимна) теперь полностью передано на усмотрение международных спортивных федераций.