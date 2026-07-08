Міжнародна федерація футболу (ФІФА) обговорить питання скасування заборони на участь усіх російських команд. Організація перегляне санкції після рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зняти обмеження з російських команд.

Про це повідомляє Sky News.

ФІФА перегляне санкції щодо Росії

Жодна російська команда не брала участі в міжнародних змаганнях з моменту накладення санкцій ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Зараз дивляться

Проте напередодні МОК скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії та повідомив про це міжнародним спортивним федераціям. Це також відкриває шлях російським командам для участі в Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

У ФІФА повідомили телеканалу Sky News, що федерацію поінформовано про рішення МОК.

– ФІФА проаналізує це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами, – заявили там.

Росії було заборонено брати участь у кваліфікаціях до чемпіонатів світу з футболу серед чоловіків 2022 та 2026 років, а також до чемпіонату світу з футболу серед жінок 2023 року.

Ще одним із факторів продовження санкцій було те, що європейські команди відмовлялися грати проти команд із РФ.

Однак у лютому президент ФІФА Джанні Інфантіно, що “ми мусимо” розглянути питання про відновлення участі російських команд. На його думку, “ця заборона нічого не дала”. Також він заявив, що санкції нібито “лише посилила розчарування та ненависть”.

Раніше ФІФА допустила російську юнацьку збірну U-15 до участі в молодіжному чемпіонаті світу, який відбудеться в жовтні в Азербайджані.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.