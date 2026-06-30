50 евродепутатов требуют от ФИФА расследовать действия своего президента Джанни Инфантино в связи с возможным нарушением правил политического нейтралитета.

Об этом говорится в письме евродепутатов, которое попало в распоряжение Politico.

Евродепутаты обратились к ФИФА

В своём письме евродепутаты поддержали жалобу правозащитников из FairSquare, которые просят этический комитет ФИФА проверить учреждение ежегодной Премии мира и её вручение Дональду Трампу.

Сейчас смотрят

– Чемпионат мира должен объединять мир. Когда президент ФИФА Инфантино отдаёт предпочтение одному президенту перед другим, это дискредитирует ФИФА и весь турнир, – отметил депутат Европарламента от фракции Renew Europe Барри Эндрюс, написавший это письмо.

Авторы письма подчеркивают: ФИФА обязана рассмотреть жалобу FairSquare именно сейчас, когда к организации приковано внимание всего мира из-за летнего чемпионата мира.

– Эта жалоба дает ФИФА возможность доказать свою приверженность принципам политического нейтралитета, прозрачности и подотчетности, – говорится в письме.

5 декабря 2025 года Инфантино вручил Трампу учрежденную ФИФА Премию мира. Уже через три дня после этого организация FairSquare подала первую жалобу.

Президент ФИФА не проинформировал Совет ФИФА об учреждении этой награды, а критики расценили ее как откровенную попытку Инфантино заручиться благосклонностью президента США.

Депутаты Европарламента утверждают, что публичные заявления Инфантино в поддержку Трампа нарушают устав ФИФА, в котором указано, что федерация “сохраняет нейтралитет в вопросах политики и религии”.

ФИФА подтвердила получение жалобы еще в декабре, однако до сих пор не ответила на письмо депутатов Европарламента.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.