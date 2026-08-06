Матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций Динамо – Карабах состоится 6 августа на стадионе Люблин Арена в польском Люблине.

Начало матча – 20:00 по киевскому времени.

Матч Динамо Киев – Карабах, где смотреть и кто будет транслировать матч киевского клуба в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

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Динамо – Карабах: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Динамо – Карабах в прямом эфире на телеканале 2+2.

На матче Динамо – Карабах будет работать датская бригада арбитров, которую возглавит 38-летний Мортен Крог.

Ему будут ассистировать Стеффен Брамсен и Виктор Скитте. Резервным арбитром назначен Якоб Карлсен.

За VAR будет отвечать Якоб Кехлет, которому будет помогать Йенс Мое.

Победитель этой пары в следующем раунде квалификации Лиги конференций сыграет с победителем матча Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия). Проигравшая команда завершит выступления в еврокубках.

По итогам предыдущего сезона украинской Премьер-лиги киевское Динамо заняло четвертое место в турнирной таблице.

Однако команда завоевала Кубок Украины и путевку в квалификацию Лиги Европы. Во втором раунде киевляне уступили греческому ПАОКу по сумме двух матчей.

Карабах финишировал вторым в чемпионате Азербайджана и получил право сыграть в квалификации Лиги Европы, где уступил ЦСКА Софии в серии пенальти.

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