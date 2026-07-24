В конце матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским Динамо и греческим ПАОКом болельщики хозяев устроили провокацию, вывесив российский флаг.

Инцидент привел к столкновениям между украинскими болельщиками и стюардами стадиона.

Скандал на матче Динамо – ПАОК

Матч Динамо — ПАОК состоялся на Арене Люблин в Польше и завершился победой номинальных гостей со счетом 3:2.

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Под занавес поединка болельщики греческого клуба развернули флаг России, что вызвало негативную реакцию сектора с украинскими болельщиками.

Болельщики киевлян отреагировали на провокацию криками и возмущёнными жестами. Впоследствии на трибунах вспыхнули столкновения со службой безопасности арены, в ходе которых против украинцев применили слезоточивый газ.

Тренер Динамо Игорь Костюк охарактеризовал поведение греческих ультрас как “сознательную провокацию”.

– Они специально принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили свое возмущение. Повторюсь: считаю, что это сознательная провокация со стороны людей, которые не понимают, что в нашей стране идет война, приносящая огромные страдания — разрушаются дома, гибнут наши мирные жители, — сказал он после матча.

Костюк также добавил, что это “очень неприятная ситуация”.

Об инциденте высказался и полузащитник Динамо Александр Пихаленок. По его словам, реакция украинских игроков была мгновенной, но футболисты греческого клуба стремились успокоить ситуацию и не допустить ее обострения.

Стоит отметить, что ПАОК принадлежит российско-греческому олигарху Ивану Саввиди – бывшему депутату Госдумы РФ от партии Единая Россия. К тому же отдельные группы греческих ультрас и раньше публично демонстрировали пророссийские симпатии.

Ответный матч между ПАОКом и Динамо запланирован на 30 июля в Салониках на стадионе Тумба.

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