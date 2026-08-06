Тема перехвата российских ракет непосредственно над Украиной вместо подлета к границам Польши требует профессионального обсуждения и не должна становиться инструментом во внутренних политических спорах.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя вопрос о передаче Украины ракет для систем ПВО Patriot, сообщает PAP.

Сикорский о возможности сбивания ракет РФ

По словам Сикорского, на Киев в течение нескольких дней подряд летят российские баллистические ракеты, против которых пока нет защиты, однако они убивают людей все больше и больше.

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– Вопрос о том, можем ли мы быть уверены, что лучше было бы сбивать эти российские ракеты над Украиной, а не, возможно, позже над Польшей, является темой для очень серьезной дискуссии, которая не должна становиться заложницей партийного соперничества, – отметил он.

По мнению польского министра, в Украине преимущественно частные предприятия производят ракеты, дроны ближнего и дальнего действия. Он считает, что у украинцев есть скорая система обратной связи об оружии, которая реально работает на поле боя.

– Я бы хотел, чтобы так было в Польше: существовала конкурентоспособная сеть частных компаний, которые предоставляют армии лучшее и постоянно модернизируют ее. Это вопрос, который подлежит обсуждению, – убежден он.

Комментируя возможность прекращения огня по итогам июльских переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа, Сикорский подчеркнул, что достичь этого можно только путем давления США на Россию, а не на Украину.

Одним из рычагов такого влияния он назвал принятие законопроекта покойного американского сенатора Линдси Грэма, открывающего путь к введению жестких санкций против РФ.

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