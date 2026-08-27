Определились все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Среди команд, которые выступят на основном этапе Лиги чемпионов-2026/27, – действующий чемпион Украины донецкий Шахтер.

Факты ICTV рассказывают, какие клубы сыграют в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27.

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Участники Лиги чемпионов-2026/27

Всего в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27 примут участие 36 команд: 29 клубов попадут туда автоматически, а обладатели еще семи путевок определятся по итогам квалификации.

Участники основной стадии Лиги чемпионов-2026/27:

Англия: Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль;

Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль; Испания: Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико Мадрид, Бетис;

Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико Мадрид, Бетис; Германия: Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт;

Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт; Италия: Интер, Наполи, Рома, Комо;

Интер, Наполи, Рома, Комо; Франция: ПСЖ, Ланс, Лилль;

ПСЖ, Ланс, Лилль; Нидерланды: ПСВ, Фейеноорд;

ПСВ, Фейеноорд; Португалия: Порту, Спортинг;

Порту, Спортинг; Турция: Галатасарай, Фенербахче;

Галатасарай, Фенербахче; Норвегия: Буде-Глимт, Викинг;

Буде-Глимт, Викинг; Украина: Шахтер;

Шахтер; Бельгия: Брюгге;

Брюгге; Чехия: Славия;

Славия; Азербайджан: Сабах;

Сабах; Австрия: ЛАСК;

ЛАСК; Греция: АЕК;

АЕК; Словакия: Слован.

Жеребьевка основного раунда состоится 27 августа в 19:00 по киевскому времени. Первый тур пройдет 8–10 сентября 2026 года, последний – 27 января 2027 года.

Отметим, что благодаря тому, что победитель Лиги чемпионов ПСЖ гарантировал себе место в следующем розыгрыше турнира по итогам внутреннего чемпионата, в составе появилось вакантное место.

Его получил чемпион с самым высоким пятилетним рейтингом среди ассоциаций, находящихся за пределами первой десятки.

На путевку претендовали Рейнджерс и Олимпиакос, которые имеют более высокий рейтинг, чем у Шахтера, но они не выиграли свои внутренние чемпионаты. Поэтому прямая путевка в Лигу чемпионов досталась горнякам.

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