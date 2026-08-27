Лига чемпионов-2026/27: определились все 36 участников основного раунда
- Уже известны все 36 участников главного еврокубка сезона-2026/27
- Свободное место в стартовом составе турнира помогло Шахтеру избежать квалификации.
Определились все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Среди команд, которые выступят на основном этапе Лиги чемпионов-2026/27, – действующий чемпион Украины донецкий Шахтер.
Факты ICTV рассказывают, какие клубы сыграют в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27.
Участники Лиги чемпионов-2026/27
Всего в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27 примут участие 36 команд: 29 клубов попадут туда автоматически, а обладатели еще семи путевок определятся по итогам квалификации.
Участники основной стадии Лиги чемпионов-2026/27:
- Англия: Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль;
- Испания: Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико Мадрид, Бетис;
- Германия: Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт;
- Италия: Интер, Наполи, Рома, Комо;
- Франция: ПСЖ, Ланс, Лилль;
- Нидерланды: ПСВ, Фейеноорд;
- Португалия: Порту, Спортинг;
- Турция: Галатасарай, Фенербахче;
- Норвегия: Буде-Глимт, Викинг;
- Украина: Шахтер;
- Бельгия: Брюгге;
- Чехия: Славия;
- Азербайджан: Сабах;
- Австрия: ЛАСК;
- Греция: АЕК;
- Словакия: Слован.
Жеребьевка основного раунда состоится 27 августа в 19:00 по киевскому времени. Первый тур пройдет 8–10 сентября 2026 года, последний – 27 января 2027 года.
Отметим, что благодаря тому, что победитель Лиги чемпионов ПСЖ гарантировал себе место в следующем розыгрыше турнира по итогам внутреннего чемпионата, в составе появилось вакантное место.
Его получил чемпион с самым высоким пятилетним рейтингом среди ассоциаций, находящихся за пределами первой десятки.
На путевку претендовали Рейнджерс и Олимпиакос, которые имеют более высокий рейтинг, чем у Шахтера, но они не выиграли свои внутренние чемпионаты. Поэтому прямая путевка в Лигу чемпионов досталась горнякам.