Определились все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Среди команд, которые выступят на основном этапе Лиги чемпионов-2026/27, – действующий чемпион Украины донецкий Шахтер.

Факты ICTV рассказывают, какие клубы сыграют в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27.

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Участники Лиги чемпионов-2026/27

Всего в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27 примут участие 36 команд: 29 клубов попадут туда автоматически, а обладатели еще семи путевок определятся по итогам квалификации.

Участники основной стадии Лиги чемпионов-2026/27:

  • Англия: Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль;
  • Испания: Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико Мадрид, Бетис;
  • Германия: Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт;
  • Италия: Интер, Наполи, Рома, Комо;
  • Франция: ПСЖ, Ланс, Лилль;
  • Нидерланды: ПСВ, Фейеноорд;
  • Португалия: Порту, Спортинг;
  • Турция: Галатасарай, Фенербахче;
  • Норвегия: Буде-Глимт, Викинг;
  • Украина: Шахтер;
  • Бельгия: Брюгге;
  • Чехия: Славия;
  • Азербайджан: Сабах;
  • Австрия: ЛАСК;
  • Греция: АЕК;
  • Словакия: Слован.

Жеребьевка основного раунда состоится 27 августа в 19:00 по киевскому времени. Первый тур пройдет 8–10 сентября 2026 года, последний – 27 января 2027 года.

Отметим, что благодаря тому, что победитель Лиги чемпионов ПСЖ гарантировал себе место в следующем розыгрыше турнира по итогам внутреннего чемпионата, в составе появилось вакантное место.

Его получил чемпион с самым высоким пятилетним рейтингом среди ассоциаций, находящихся за пределами первой десятки.

На путевку претендовали Рейнджерс и Олимпиакос, которые имеют более высокий рейтинг, чем у Шахтера, но они не выиграли свои внутренние чемпионаты. Поэтому прямая путевка в Лигу чемпионов досталась горнякам.

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