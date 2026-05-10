Шахтер вернул себе чемпионство Украины после двухлетней паузы
Донецкий футбольный клуб Шахтер обеспечил себе чемпионство за три тура до завершения сезона после уверенной победы над СК Полтава.
Для горняков это уже 16-й титул в истории украинской Премьер-лиги.
В матче 27-го тура УПЛ Шахтер встречался со СК Полтава. Для досрочного чемпионства дончанам достаточно было победы.
Открыть счет горняки смогли уже в компенсированное к первому тайму время. После подачи с углового Лассина Траоре сбросил мяч на Дмитрия Крыськива, который переправил его в ворота.
В начале второго тайма Шахтер продолжил давить на соперника. Сначала арбитры отменили гол Лукаса Феррейры из-за офсайда, однако уже через несколько минут Изака Силва удвоил преимущество дончан.
На 61-й минуте Изака Силва оформил дубль после передачи Артема Бондаренко.
Окончательный счет — 4:0 — установил Лассина Траоре, который выиграл борьбу у защитника и переиграл вратаря Полтавы.
После этой победы Шахтер набрал 66 очков и стал недосягаемым для преследователей за три тура до завершения чемпионата.
Это первое чемпионство Шахтера за последние два года и 16-й титул в истории клуба.
По количеству побед в УПЛ дончане уступают лишь киевскому Динамо, которое имеет 17 чемпионств.
Также благодаря победе в чемпионате Шахтер получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов сезона 2026/27.
Кроме этого, клуб опередил «Динамо» по общему количеству внутренних трофеев в Украине — теперь у горняков их 40.
Турнирная таблица УПЛ
После 27 туров верхняя часть таблицы выглядит следующим образом:
- Шахтер — 66 очков;
- Полесье — 55 очков;
- ЛНЗ — 54 очка;
- Динамо — 48 очков;
- Металлист 1925 — 46 очков.
Накануне чемпионства Шахтер завершил выступление в Лиге конференций, остановившись в шаге от финала.
После вылета от английского Кристал Пэлас в полуфинале вратарь дончан Дмитрий Ризнык заявил, что команде «не стыдно» за выступление в еврокубках.
По его словам, горняки провели непростой сезон, но получили важный международный опыт.