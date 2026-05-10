Донецкий футбольный клуб Шахтер обеспечил себе чемпионство за три тура до завершения сезона после уверенной победы над СК Полтава.

Для горняков это уже 16-й титул в истории украинской Премьер-лиги.

Шахтер разгромил Полтаву и оформил чемпионство

В матче 27-го тура УПЛ Шахтер встречался со СК Полтава. Для досрочного чемпионства дончанам достаточно было победы.

Открыть счет горняки смогли уже в компенсированное к первому тайму время. После подачи с углового Лассина Траоре сбросил мяч на Дмитрия Крыськива, который переправил его в ворота.

В начале второго тайма Шахтер продолжил давить на соперника. Сначала арбитры отменили гол Лукаса Феррейры из-за офсайда, однако уже через несколько минут Изака Силва удвоил преимущество дончан.

На 61-й минуте Изака Силва оформил дубль после передачи Артема Бондаренко.

Окончательный счет — 4:0 — установил Лассина Траоре, который выиграл борьбу у защитника и переиграл вратаря Полтавы.

После этой победы Шахтер набрал 66 очков и стал недосягаемым для преследователей за три тура до завершения чемпионата.

Это первое чемпионство Шахтера за последние два года и 16-й титул в истории клуба.

По количеству побед в УПЛ дончане уступают лишь киевскому Динамо, которое имеет 17 чемпионств.

Также благодаря победе в чемпионате Шахтер получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Кроме этого, клуб опередил «Динамо» по общему количеству внутренних трофеев в Украине — теперь у горняков их 40.

Турнирная таблица УПЛ

После 27 туров верхняя часть таблицы выглядит следующим образом:

Шахтер — 66 очков;

Полесье — 55 очков;

ЛНЗ — 54 очка;

Динамо — 48 очков;

Металлист 1925 — 46 очков.

Накануне чемпионства Шахтер завершил выступление в Лиге конференций, остановившись в шаге от финала.

После вылета от английского Кристал Пэлас в полуфинале вратарь дончан Дмитрий Ризнык заявил, что команде «не стыдно» за выступление в еврокубках.

По его словам, горняки провели непростой сезон, но получили важный международный опыт.

