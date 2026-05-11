Шахтер получил прямую путевку в Лигу чемпионов сезона 2026/27: как это возможно
- Шахтер попал в Лигу чемпионов благодаря чемпионскому титулу и рейтингу УЕФА.
- Горнякам помогло то, что Олимпиакос и Рейнджерс не стали чемпионами.
- Украинский клуб вернется в основной этап ЛЧ впервые с сезона 2024/25.
Донецкий Шахтер сыграет в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Горняки получили это место благодаря своей позиции в пятилетнем рейтинге ассоциаций, находящихся за пределами первой десятки.
Шахтер стал чемпионом Украины сезона-2025/26 и должен был проходить квалификацию в основной раунд Лиги чемпионов.
Однако у горняков был шанс получить прямую путевку как самый рейтинговый клуб среди ассоциаций, находящихся за пределами первой десятки рейтинга таблицы коэффициентов УЕФА.
Для этого должны были состояться сразу несколько условий:
- победа в украинской Премьер-лиге;
- чемпионами своих стран не должны стать Олимпиакос и Рейнджерс.
Шахтер выполнил первое условие, а Олимпиакос и Рейнджерс досрочно лишились шансов выиграть чемпионат в лигах Греции и Шотландии соответственно.
Напомним, в финале Лиги чемпионов-2026 встретятся прошлогодний победитель французский ПСЖ и лондонский Арсенал.
Обе команды также уже гарантировали себе основной этап Лиги чемпионов, поэтому там появилось вакантное место. Именно его и займет Шахтер.
Таким образом, горняки вернутся в самый престижный еврокубок впервые с сезона-2024/25, когда они также попали в основной этап благодаря сдвигу сетки, когда победил Реал.