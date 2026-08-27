Ліга чемпіонів-2026/27: визначилися всі 36 учасників основного раунду
- Вже відомі всі 36 учасників головного єврокубка сезону-2026/27
- Вакантне місце в основі турніру допомогло Шахтарю уникнути кваліфікації.
Визначилися всі 36 учасників основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
Серед команд, які виступлять на основному етапі Ліги чемпіонів-2026/27 – чинний чемпіон України донецький Шахтар.
Факти ICTV розповідають, які клуби зіграють в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27.
Учасники Ліги чемпіонів-2026/27
Всього в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27 візьмуть участь 36 команд: 29 клубів потрапили туди автоматично, а володарі ще семи путівок визначилися за підсумками кваліфікації.
Учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2026/27:
- Англія: Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль;
- Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетіко Мадрид, Бетіс;
- Німеччина: Баварія Мюнхен, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт;
- Італія: Інтер, Наполі, Рома, Комо;
- Франція: ПСЖ, Ланс, Лілль;
- Нідерланди: ПСВ, Феєнорд;
- Португалія: Порту, Спортінг;
- Туреччина: Галатасарай, Фенербахче;
- Норвегія: Буде-Глімт, Вікінг;
- Україна: Шахтар;
- Бельгія: Брюгге;
- Чехія: Славія;
- Азербайджан: Сабах;
- Австрія: ЛАСК;
- Греція: АЕК;
- Словаччина: Слован.
Жеребкування основного раунду відбудеться о 19:00 за київським часом 27 серпня. Перший тур відбудеться 8−10 вересня 2026 року, останній – 27 січня 2027 року.
Зазначимо, що завдяки тому, що переможець Ліги чемпіонів ПСЖ гарантував собі місце у наступному розіграші турніру через внутрішній чемпіонат, в основі з’явилося вакантне місце.
Його отримав чемпіон із найвищим п’ятирічний рейтингом серед асоціацій, що розташовані за межами першої десятки.
На путівку претендували Рейнджерс та Олімпіакос, які мають вищий рейтинг, ніж у Шахтаря, але вони не виграли свої внутрішні чемпіонати. Тому пряма путівка до Ліги чемпіонів дісталася гірникам.