Визначилися всі 36 учасників основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Серед команд, які виступлять на основному етапі Ліги чемпіонів-2026/27 – чинний чемпіон України донецький Шахтар.

Факти ICTV розповідають, які клуби зіграють в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27.

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Учасники Ліги чемпіонів-2026/27

Всього в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27 візьмуть участь 36 команд: 29 клубів потрапили туди автоматично, а володарі ще семи путівок визначилися за підсумками кваліфікації.

Учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2026/27:

Англія: Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль;

Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль; Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетіко Мадрид, Бетіс;

Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетіко Мадрид, Бетіс; Німеччина: Баварія Мюнхен, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт;

Баварія Мюнхен, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт; Італія: Інтер, Наполі, Рома, Комо;

Інтер, Наполі, Рома, Комо; Франція: ПСЖ, Ланс, Лілль;

ПСЖ, Ланс, Лілль; Нідерланди: ПСВ, Феєнорд;

ПСВ, Феєнорд; Португалія: Порту, Спортінг;

Порту, Спортінг; Туреччина: Галатасарай, Фенербахче;

Галатасарай, Фенербахче; Норвегія: Буде-Глімт, Вікінг;

Буде-Глімт, Вікінг; Україна: Шахтар;

Шахтар; Бельгія: Брюгге;

Брюгге; Чехія: Славія;

Славія; Азербайджан: Сабах;

Сабах; Австрія: ЛАСК;

ЛАСК; Греція: АЕК;

АЕК; Словаччина: Слован.

Жеребкування основного раунду відбудеться о 19:00 за київським часом 27 серпня. Перший тур відбудеться 8−10 вересня 2026 року, останній – 27 січня 2027 року.

Зазначимо, що завдяки тому, що переможець Ліги чемпіонів ПСЖ гарантував собі місце у наступному розіграші турніру через внутрішній чемпіонат, в основі з’явилося вакантне місце.

Його отримав чемпіон із найвищим п’ятирічний рейтингом серед асоціацій, що розташовані за межами першої десятки.

На путівку претендували Рейнджерс та Олімпіакос, які мають вищий рейтинг, ніж у Шахтаря, але вони не виграли свої внутрішні чемпіонати. Тому пряма путівка до Ліги чемпіонів дісталася гірникам.

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