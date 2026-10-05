Украина и Венгрия встретятся в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе B в группе 2.

Матч пройдет в понедельник, 5 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия).

Начало матча Украина – Венгрия – в 21:45 по киевскому времени.

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Украина – Венгрия: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча Украина – Венгрия являются подопечные Андреа Мальдеры.

На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.65. Успех Венгрии оценивают в 2.98. Ничейный результат матча Украина – Венгрия в основное время – 3.15.

Наиболее вероятным исходом матча в Трнаве считают ничью со счетом 1:1 или победу сине-желтых – 1:0.

Это будет четвёртая очная встреча сборных: дважды побеждала Венгрия и один раз – Украина.

Сине-желтым это удалось в выездном матче в Будапеште в первом туре Лиги наций. Единственный гол в матче забил украинский нападающий Даниил Сикан.

После трех сыгранных матчей сборная Украины имеет равное количество очков с Венгрией – по 4. Лидером группы является Северная Ирландия, набравшая 7 очков. На последнем месте – Грузия (1).

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