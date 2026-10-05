Україна та Угорщина зустрінуться у матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй УЄФА у дивізіоні B у групі 2.

Гра відбудеться у понеділок, 5 жовтня, на стадіоні Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина).

Початок матчу Україна – Угорщина – о 21:45 за київським часом.

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Україна – Угорщина: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, абсолютним фаворитами матчу Україна – Угорщина є підопічні Андреа Мальдери.

На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.65. Успіх Угорщини оцінюють у 2.98. Нічийний результат матчу Україна – Угорщина в основний час – 3.15.

Найбільш реальним результатом матчу у Трнаві вважають нічию з рахунком 1:1 або перемогу синьо-жовтих – 1:0.

Це буде четверта очна зустріч збірних: двічі перемогу здобувала Угорщина і один раз Україна.

Синьо-жовтим це вдалося у виїзній грі в Будапешті у першому турі Ліги націй. Єдиний гол у матчі забив український нападник Данило Сікан.

Після трьох зіграних матчів збірна України має рівну кількість очок із Угорщиною – по 4. Лідером квартету є Північна Ірландія, яка набрала 7 балів. На останній сходинці – Грузія (1).

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