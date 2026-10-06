Бывший тренер сборной Украины и Динамо Киев Сергей Ребров отказался возглавить болгарский клуб ЦСКА (София), который предлагал специалисту более €1 млн годового оклада.

Об этом сообщает ресурс TribunaSofia.bg.

Ребров отказал ЦСКА Софии

По данным издания, украинский специалист был одним из главных кандидатов руководства на должность нового тренера «красных». В итоге клуб остановил свой выбор на кандидатуре Маркуса Гиздоля.

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Несмотря на заманчивое предложение в размере €1 млн зарплаты в год, Ребров отклонил предложение.

Источник утверждает, что он стремится продолжить работу на уровне национальных сборных, поэтому пока не планирует возвращаться в клубный футбол.

Ранее СМИ писали, что Сергей Ребров может возглавить сборную Венгрии в случае увольнения нынешнего наставника команды Марко Росси.

Венгерские СМИ писали, что в пользу украинского специалиста может сыграть его предыдущий опыт работы в этой стране, ведь в период с 2018 по 2021 год Ребров возглавлял «Ференцварош», с которым трижды подряд выиграл чемпионат страны.