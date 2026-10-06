Требуется терпение: Яремчук сделал заявление после поражения Украины от Венгрии
- Форвард ожидает возвращения Зинченко, Довбика, Мудрика и других травмированных игроков, что должно усилить сборную Украины.
- Следующий матч Украина проведет 14 ноября против Северной Ирландии во время следующего международного перерыва.
Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук прокомментировал поражение от Венгрии в четвертом туре Лиги наций УЕФА.
Матч Украина – Венгрия завершился со счетом 1:2 в пользу номинальных хозяев, а единственный гол в составе сине-желтых забил Яремчук.
Яремчук о поражении от Венгрии
После матча нападающий дал комментарий MEGOGO, отметив два разных тайма, которые провела сборная Украины в этой игре.
– Я считаю, что мы провели очень хороший первый тайм и действительно контролировали матч, создавали моменты. Я чувствовал в тот момент, что нам нужно поставить точку – то есть забить мяч, потому что соперник воспользуется своей атакой и забьет. В конце концов так и произошло. Затем мы как будто исправили ситуацию и поверили, что можем победить, но нас снова поймали на контратаке – и мы пропустили, – сказал Яремчук.
Перед заключительными матчами сборная Украины занимает третье место в таблице, имея в активе четыре очка.
Сине-желтые сохраняют шансы на борьбу за место в двойке лучших квартета, которое даст возможность попасть в элиту Лиги наций в следующем сезоне.
По словам Яремчука, перед следующими матчами сборной Украины должна улучшиться ситуация с кадровым составом, ведь часть игроков пропустила сбор из-за травм.
Также футболист Олимпиакоса призвал к терпению, добавив, что команда перестраивается.
Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук прокомментировал поражение от Венгрии в четвёртом туре Лиги наций УЕФА.
– Я верю в ту идею, которую воплощает главный тренер. Знаю его требования и полностью в него верю – этот футбол будет работать. Вернутся травмированные футболисты: Зинченко, Довбик, Миша Мудрик и другие. Мы будем показывать очень достойный футбол, сейчас просто нужно набраться терпения. Мы полностью перестраиваемся. Я понимаю, что болельщикам это слушать неинтересно, но нужно терпение — я уверен, что у сборной большой потенциал, — добавил Яремчук.
Следующий матч сборная Украины проведет во время международного перерыва в ноябре, сыграв против Северной Ирландии 14 ноября.