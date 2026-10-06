Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук прокомментировал поражение от Венгрии в четвертом туре Лиги наций УЕФА.

Матч Украина – Венгрия завершился со счетом 1:2 в пользу номинальных хозяев, а единственный гол в составе сине-желтых забил Яремчук.

Яремчук о поражении от Венгрии

После матча нападающий дал комментарий MEGOGO, отметив два разных тайма, которые провела сборная Украины в этой игре.

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– Я считаю, что мы провели очень хороший первый тайм и действительно контролировали матч, создавали моменты. Я чувствовал в тот момент, что нам нужно поставить точку – то есть забить мяч, потому что соперник воспользуется своей атакой и забьет. В конце концов так и произошло. Затем мы как будто исправили ситуацию и поверили, что можем победить, но нас снова поймали на контратаке – и мы пропустили, – сказал Яремчук.

Перед заключительными матчами сборная Украины занимает третье место в таблице, имея в активе четыре очка.

Сине-желтые сохраняют шансы на борьбу за место в двойке лучших квартета, которое даст возможность попасть в элиту Лиги наций в следующем сезоне.

По словам Яремчука, перед следующими матчами сборной Украины должна улучшиться ситуация с кадровым составом, ведь часть игроков пропустила сбор из-за травм.

Также футболист Олимпиакоса призвал к терпению, добавив, что команда перестраивается.

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук прокомментировал поражение от Венгрии в четвёртом туре Лиги наций УЕФА.

– Я верю в ту идею, которую воплощает главный тренер. Знаю его требования и полностью в него верю – этот футбол будет работать. Вернутся травмированные футболисты: Зинченко, Довбик, Миша Мудрик и другие. Мы будем показывать очень достойный футбол, сейчас просто нужно набраться терпения. Мы полностью перестраиваемся. Я понимаю, что болельщикам это слушать неинтересно, но нужно терпение — я уверен, что у сборной большой потенциал, — добавил Яремчук.

Следующий матч сборная Украины проведет во время международного перерыва в ноябре, сыграв против Северной Ирландии 14 ноября.

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