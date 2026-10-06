Колишній тренер збірної України та Динамо Київ Сергій Ребров відмовився очолити болгарський клуб ЦСКА Софія, який пропонував фахівцю понад €1 млн заробітної плати на рік.

Про це повідомляє ресурс TribunaSofia.bg.

Ребров відмовив ЦСКА Софії

За даними видання, український фахівець був одним із головних кандидатів керівництва на посаду нового тренера червоних. Врешті клуб зупинив свій вибір на кандидатурі Маркуса Гіздоля.

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Попри спокусливу пропозицію в €1 млн зарплати на рік Ребров відхилив пропозицію.

Джерело стверджує, що він прагне продовжити роботу на рівні національних збірних, тому поки не планує повертатися до клубного футболу.

Раніше ЗМІ писали, що Сергій Ребров може очолити збірну Угорщини у разі звільнення нинішнього наставника команди Марко Россі.

Угорські медіа писали, що на користь українського фахівця може зіграти його попередній досвід роботи в цій країні, адже у період із 2018 до 2021 року Ребров очолював Ференцварош, з яким тричі поспіль виграв чемпіонат країни.

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