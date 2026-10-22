Тоттенгем розраховує на повернення Мудрика в листопаді: що відомо
Український вінгер лондонського Тоттенгема Михайло Мудрик продовжує відновлюватися від травми щиколотки, якої він зазнав на початку вересня.
Як пише Football London, у клубі сподіваються, що українець повернеться до початку міжнародної паузи на матчі збірних у листопаді.
Мудрик відновлюється після травми
Попередньо, Тоттенгем очікує, що Мудрик повернеться після виїзного матчу шпор проти Лідса, який відбудеться 7 листопада.
Перед матчем з Лідсом підопічні Роберто Де Дзербі зіграють також проти Челсі та Ньюкасл Юнайтед.
Через ушкодження Мудрик пропустив матч АПЛ проти Ковентрі, який відбувся 19 жовтня та завершився першою перемогою клубу в сезоні в АПЛ з рахунком 3:1.
У клубі перед грою підтвердили, що Михайло залишається поза складом через травму.
Нагадаємо, що Мудрик травмувався на тренуванні Тоттенгема у першій половині вересня. Він дебютував за шпор 5 вересня у грі проти Ноттінгема, вийшовши на заміну на 74-й хвилині.
У листопаді збірна України проведе два матчі у дивізіоні В Ліги націй. Проти Північної Ірландії підопічні Андреа Мальдери зіграють 14 листопада, а Грузію приймуть у Словаччині 17 листопада.