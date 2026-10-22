Український вінгер лондонського Тоттенгема Михайло Мудрик продовжує відновлюватися від травми щиколотки, якої він зазнав на початку вересня.

Як пише Football London, у клубі сподіваються, що українець повернеться до початку міжнародної паузи на матчі збірних у листопаді.

Мудрик відновлюється після травми

Попередньо, Тоттенгем очікує, що Мудрик повернеться після виїзного матчу шпор проти Лідса, який відбудеться 7 листопада.

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Перед матчем з Лідсом підопічні Роберто Де Дзербі зіграють також проти Челсі та Ньюкасл Юнайтед.

Через ушкодження Мудрик пропустив матч АПЛ проти Ковентрі, який відбувся 19 жовтня та завершився першою перемогою клубу в сезоні в АПЛ з рахунком 3:1.

У клубі перед грою підтвердили, що Михайло залишається поза складом через травму.

Нагадаємо, що Мудрик травмувався на тренуванні Тоттенгема у першій половині вересня. Він дебютував за шпор 5 вересня у грі проти Ноттінгема, вийшовши на заміну на 74-й хвилині.

У листопаді збірна України проведе два матчі у дивізіоні В Ліги націй. Проти Північної Ірландії підопічні Андреа Мальдери зіграють 14 листопада, а Грузію приймуть у Словаччині 17 листопада.

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