Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла в третий круг US Open-2026, одержав волевую победу над бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2

Таким образом, украинка впервые в карьере вышла в третий круг этого турнира серии Grand Slam.

Стародубцева победила Саккари на US Open-2026

Саккари начала матч, разгромив украинку в первом сете со счётом 6:1. На это ей понадобилось 31 минута.

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Во втором сете Стародубцева повела со счетом 4:1 после брейка, но Саккари удалось отыграть отставание и выйти вперед 5:4. Греческая теннисистка подавала на матч, но украинке удалось сделать брейк.

Судьба партии решалась на тай-брейке, где в итоге победила Юлия со счетом 7:4.

В решающем третьем сете украинка одержала верх. При счете 5:2 она взяла медицинский тайм-аут, после чего завершила партию со счетом 6:2.

Выход в третий раунд US Open стал повторением рекорда Стародубцевой на турнирах серии Grand Slam — на этой стадии она дважды играла на Ролан Гаррос в 2025 и 2026 годах.

В третьем раунде US Open Стародубцева сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной. Теннисистки ранее встречались один раз — на Ролан Гаррос-2026, когда победила украинка.

Стародубцева стала третьей украинкой, преодолевшей барьер второго круга на US Open-2026 после Марты Костюк и Элины Свитолиной.

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