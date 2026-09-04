Стародубцева перемогла екстретю ракетку світу на US Open-2026
- Юлія Стародубцева вперше в кар’єрі вийшла до третього кола US Open. Українка здолала Марію Саккарі у трьох сетах.
- Стародубцева програла перший сет 1:6, але переломила хід матчу та вирвала перемогу над колишньою третьою ракеткою світу.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до третього кола US Open-2026, здобувши вольову перемогу над колишньою третьою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції з рахунком 1:6, 7:6 (7:4), 6:2
Таким чином українка вперше у кар’єрі вийшла до третього кола цього турніру серії Grand Slam.
Стародубцева перемогла Саккарі на US Open-2026
Саккарі розпочала матч, розгромивши українку у першому сеті з рахунком 6:1. На це їй знадобилася 31 хвилина.
У другому сеті Стародубцева повела з рахунком 4:1 після брейку, але Саккарі вдалося відіграти гандикап та вийти вперед 5:4. Грецька тенісистка подавала на матч, але українці вдалося оформити брейк.
Доля партії вирішувалася на тайбрейку, де зрештою перемогла Юлія 7:4.
У вирішальному третьому сеті українка здобула перевагу. За рахунку 5:2 вона взяла медичний перерву, після чого завершила партію з рахунком 6:2.
Вихід у третій раунд US Open став повторенням рекорду Стародубцевої на турнірах серії Grand Slam – на цій стадії вона двічі грала на Ролан Гаррос у 2025 та 2026 роках.
У третьому колі US Open Стародубцева зіграє проти другої ракетки світу Єлєни Рибакіної. Тенісистки раніше зустрічалися один раз — на Ролан Гаррос-2026, коли перемогла українка.
Стародубцева стала третьою українкою, яка подолала бар’єр другого кола на US Open-2026 після Марти Костюк та Еліни Світоліної.