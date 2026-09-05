Марта Костюк снялась с парного выступления в US Open, но сыграет в одиночном
- Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе снялась с парного разряда US Open непосредственно перед матчем второго круга по неразглашенным причинам.
- Но украинка продолжает выступления в одиночном разряде турнира, где уже пробилась в 1/8 финала после победы над Екатериной Александровой.
Украинская теннисистка Марта Костюк и ее партнер Елена-Габриэла Русе из Румынии прекратили выступления в парном разряде Открытого чемпионата США по теннису. Они снялись с турнира прямо перед матчем второго раунда.
Почему Костюк снялась с парного турнира US Open
Официальную причину, почему Марта Костюк и ее партнер Елена-Габриэла Русе отказались от участия в парном турнире US Open перед матчем второго круга, пока не разглашают.
Соперницы украино-румынской пары Элизе Мертенс и Диана Шнайдер прошли в 1/8 финала без спортивной борьбы.
На старте соревнований Костюк и Русе уверенно победили бразильянку Лауру Пигосси и представительницу Венгрии Деву Удварди (6:3, 6:4).
Однако украинка все равно продолжает борьбу в одиночном разряде US Open.
4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала US Open, победив “нейтральную” Екатерину Александрову в матче третьего круга.