Украинская теннисистка Марта Костюк и ее партнер Елена-Габриэла Русе из Румынии прекратили выступления в парном разряде Открытого чемпионата США по теннису. Они снялись с турнира прямо перед матчем второго раунда.

Почему Костюк снялась с парного турнира US Open

Официальную причину, почему Марта Костюк и ее партнер Елена-Габриэла Русе отказались от участия в парном турнире US Open перед матчем второго круга, пока не разглашают.

Соперницы украино-румынской пары Элизе Мертенс и Диана Шнайдер прошли в 1/8 финала без спортивной борьбы.

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На старте соревнований Костюк и Русе уверенно победили бразильянку Лауру Пигосси и представительницу Венгрии Деву Удварди (6:3, 6:4).

Однако украинка все равно продолжает борьбу в одиночном разряде US Open.

4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала US Open, победив “нейтральную” Екатерину Александрову в матче третьего круга.

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